VIDEO Huiduieli la evenimentul lansarii proiectelor propuse de candidatul la Sectorul 1, Clotilde Armand. Orban: "Sa nu faceti niciodata ce fac acesti exponenti ai PSD"

Premierul Ludovic Orban, Presedintele Partidului National Liberal, participa la evenimentul de prezentare a proiectelor de dezvoltare locala propuse de candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS pentru Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand.

In replica, presedintele PNL Ludovic Orban le-a transmis colegilor sa nu procedeze niciodata ca acesti "exponenti ai PSD " care arata ca social-democratii au dus Capitala si Sectorul 1 la un nivel de obraznicie maxima, lipsa de educatie si de civilizatie.O persoana aflata in multimea adunata la fata locului a inceput sa strige injurii la adresa PNL si amintea constant de jaful de la Bechtel , intreband "unde sunt banii de la Bechtel?". Premierul Ludovic Orban a acuzat ca aceste persoane sunt "exponentii PSD" si comportamentul acestora denota lipsa de educatie si obraznicie."Dragi colegi, sa nu faceti niciodata ce fac acesti exponenti ai PSD care arata ce a adus PSD pentru Sectorul 1 - lipsa de educatie, lipsa de civilizatie si obraznicie la maxim. De astfel de lucruri vrem sa scapam in Bucuresti, in Sectorul 1 si in Romania. Prezenta mea astazi aici este foarte limpede si urmareste un scop clar - sa transmit un mesaj de sustinere din partea PNL pentru candidatura Clotilde Armand. Ea putea sa fie primarul Sectorului 1 inca din 2016. Din pacate, la numararea voturilor lucrurile au iesit altfe decat in sondaje si Sectorul 1 a avut de suferit", a afirmat Ludovic Orban marti dupa-amiaza la evenimentul de prezentare a proiectelor propuse de Clotilde Armand pentru dezvoltarea Sectorului 1.Seful Executivului a mai spus ca Sectorul 1 a fost cel mai prost administrat sector din Bucuresti si risca sa ajunga aproape de nivelul Sectorului 5."Sectorul care are cele mai mari resurse si investitii e cel mai prost administrat din tot Bucurestiul si risca sa fie dus la nivelul Sectorului 5. In afara de spitale pe hartie, panselute si asfalt care a tinut pana la prima ploaie si toate prostiile facute din lume facute de primarul Sectorului 1, acesta nu a facut nimic. Faceti campanie din casa in casa, sa punem punct acestui dezastru", a conchis Orban.La randul ei, Clotilde Armand a afirmat ca actualul primar Daniel Tudorache are zero realizari in mandatul sau la Primaria Sectorului 1.Premierul Ludovic Orban a fost prezent, marti dupa-amiaza, la un eveniment de prezentare a proiectelor de dezvoltare locala propuse de candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS pentru Primaria Sectorului 1, Clotilde Armand. La eveniment a mai participat presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja