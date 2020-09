VIDEO Ludovic Orban: "Obiectivul nostru este sa castigam alegerile. Suntem cu un avans de 9-10 procente in fata socialistilor"

"Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale si pe data de 6 decembrie am convocat alegeri parlamentare. Obiectivul nostru este sa castigam si alegerile locale si alegerile parlamentare. In momentul de fata, sondajele ne indica, chiar si sondajele facute de socialisti - sondajele mincinoase - pe primul loc la o distanta, in sondajele lor, de cel putin 6 procente, in realitate suntem in momentul de fata cu un avans de 9-10 procente in fata socialistilor", a spus Orban la reuniunea presedintiei Grupului PPE, "Solidari pentru redresarea Europei", desfasurata in sistem videoconferinta.El a afirmat ca, dupa alegerile parlamentare, PNL isi doreste ca parteneri de guvernare PMP si UDMR "Ca si parteneri pentru guvernare, in primul rand ne dorim sa fim parteneri cu celelalte formatiuni politice din Romania care sunt membre ale Partidului Popular European, respectiv PMP si UDMR. Daca nu va fi suficienta majoritatea dintre cele trei formatiuni, in niciun caz nu vom face guvern cu fostii comunisti, actualii socialisti, si vom incerca sa identificam alti posibili parteneri", a spus premierul.Ludovic Orban s-a declarat convins ca formatiunile din Romania membre ale PPE vor castiga alegerile.