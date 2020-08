VIDEO Nicusor Dan: Este o josnicie. Am vazut cutii de masti inscriptionate cu semnele electorale ale Gabrielei Firea care urmeaza sa fie distribuite in scoli

Principalele declaratii ale lui Nicusor Dan:"Este o josnicie politica sa folosesti o criza medicala, sa folosesti vulnerabilitatea unor persoane pentru a-ti face pe asta campanie electorala. Am vazut cutii de masti inscriptionate cu semnele electorale ale Gabrielei Firea care urmeaza sa fie distribuite de functionarii publici in scoli".Nicusor Dan a mai spus ca acest lucru este ilegal din trei puncte de vedere:"Nu este permis de legislatia electorala oferirea de materiale in campania electorala"."Este interzisa campania electorala in scoli"."Este interzisa implicarea functionarilor publici in campania electorala".