VIDEO Orban catre liberalii bistriteni: "PSD nu se mai intoarce la guvernare inca vreo zece ani de acum incolo. Nu se poate ca Bistrita sa ramana rosie"

Acesta a mai declarat ca tot Ardealul va fi liberal, mai putin Harghita si Covasna, si ca nu e bine ca Bistrita sa ramana in afara jocului. Orban a vorbit, fara a-l numi, si despre "un partid mic si galagios care a fost mai mult cu PSD-ul" care "incurca" PNL si la Bucuresti."Ca sa fim cinstiti, acuma se cam confrunta doua blocuri: PSD-ul cu tovarasii de drum si, de partea cealalta de PNL care beneficiaza si sprijinul USR ", le-a transmis liderul liberal candidatilor PNL pentru alegerile locale din judetul Bistrita Nasaud.El le-a cerut candidatilor liberali sa incerce sa ii convinga pe oameni de importanta "votului util" si sa le spuna alegatorilor ca, avand in vedere ca alegerile se fac dintr-un singur tur de scrutin, orice vot impotriva PNL este unul in favoarea PSD."Mizati pe un atuu: tot Ardealul va fi liberal. Nu se poate ca Bistrita sa ramana rosie si spuneti-le bistritenilor lucrul asta. Deci o sa ramana copilul orfan al Ardealului daca nu merg pe mana noastra. Oricum exista clar o optiune favorabila pentru dreapta, pentru PNL, spuneti-le ca tot Ardealul va fi galben, mai putin Harghita, Covasna care sunt verzi ca asa sunt.Dar nu se poate sa ramana Bistrita de caruta. Si de asemenea sa le spuneti un lucru este foarte important: A fost bine ca a fost un presedinte cat a fost la guvernare PSD, dar acuma PSD nu se mai intoarce la guvernare inca vreo zece ani de acum incolo si nu e bine ca Bistrita sa ramana in afara jocului. E foarte bine ca toti cei care candidati la primarie si care veti avea usa deschisa la Guvern sa puteti sa obtineti sprijinul Guvernului pentru toate proiectele pe care le aveti in beneficiul comunitatilor locale. E un argument care nu trebuie ignorat", a declarat Orban.Orban a vorbit si despre "un partid mic si galagios care a fost mai mult cu PSD-ul" care "incurca" PNL si la Bucuresti."Ne incurca si la Bucuresti, va spun sincer, dar vom trece peste aceasta incurcatura mica, de moment", a adaugat liderul liberal, fara a numit formatiunea politica la care face referire.