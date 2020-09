VIDEO Protest in fata casei lui Marian Oprisan. "Nu plecam pana nu explica de unde are vila de 3 milioane de euro"

Politisti si jandarmi din Vrancea pazesc casa lui Marian Oprisan, de la Bolotesti, unde un grup de protestatari, condusi de George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) a ocupat zona din fata domeniului, potrivit Adevarul Simion spune ca vrea sa afle de la Marian Oprisan, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, de unde are atata avere. "Suntem in fata casei lui Oprisan, nu plecam de aici pana nu explica de unde are vila de 3 milioane de euro (el, adica mama lui)", a scris Simion pe pagina sa de Facebook.Protestatarii poarta steaguri tricolore si unii dintre ei au fost deja amendati.In urma cu trei saptamani, acelasi Simion s-a aflat in Vrancea si a filmat doua case devenite celebre, respectiv domeniul presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, de la KM 27 si casa ministrului Lucarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , zis "Grinda" tocmai din motiv de casa.