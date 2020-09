VIDEO Un candidat PSD si-a dat jos pantalonii in fata unui barbat care l-a intrebat daca fura motorina din stocul primariei

Persoana care s-a dezbracat in public este un candidat din partea PSD la Consiliul Local al orasului. In prezent, barbatul este angajat al primariei pe postul de sofer.Potrivit stirisuceava.net , Iulian Ureche, un activist civic din judetul Suceava, s-a deplasat la Primaria orasului Milisauti pentru a documenta unele suspiciuni ale localnicilor cu privire la posibile furturi de motorina din stocul administratiei locale.In curtea Primariei, barbatul s-a intalnit cu Gheorghe Hintari, angajat al Primariei Milisauti pe postul de sofer al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si candidat PSD pentru functia de consilier local.Vizibil deranjat despre intrebarile privind furtul de motorina, Gheorghe Hintari si-a dat jos salopeta si lenjeria intima si i-a aratat fundul gol activistului civic."Vrei sa mai vezi ceva?", a intrebat apoi candidatul PSD si i-a aratat penisul barbatului care il filma cu telefonul mobil.Ulterior, Gheorghe Hintari i-a spus activistului ca va chema Politia pentru ca nu are voie sa filmeze in curtea primariei, insa nu a mai sunat.Citeste si: