VIDEO Un primar liberal, amendat dupa ce a fost filmat cand le arata oamenilor cum sa il voteze

"In ceea ce priveste evenimentul sesizat in Seica Mare, in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind aplicata o sanctiune contraventionala conform art. 108, lit. 's', teza I din Legea 115 / 2015, cu amenda in valoare de 1.400 lei", se precizeaza in comunicatul IPJ Sibiu.Primarul Nicolae Susa a fost reclamat la Politie de cei de la USR PLUS."Incalcarea legii prin propaganda electorala in ziua votului. La Seica Mare primarul PNL Susa Nicolae sfatuieste alegatorii acum, in ziua votului, cum sa il voteze, indicand pozitiile pe buletinele de vot - in acest clip avem dovada clara cum le arata oamenilor sa voteze. De asemenea, a dat biletele oamenilor si i-a chemat si in Primarie pentru a le arata cum sa voteze. Primarul in functie a incalcat Legea 115/15, Art. 108, al. 1, lit s) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 64, prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 83 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti. Reprezentantii USR PLUS au sesizat echipajul de politie de la sectia de votare si vor depune plangere la Biroul Electoral de Circumscriptie locala", au anuntat cei de la USR PLUS Sibiu.Pana in prezent, in judetul Sibiu s-au facut 12 sesizari privind posibile incalcari ale legii privind procesul electoral. S-au intocmit doua dosare penale si s-au dat amenzi in valoare de 4.400 de lei, potrivit IPJ Sibiu.