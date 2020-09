Vilceanu (PNL Gorj): E aproape sigur ca vom castiga la Targu Jiu, undeva peste 50%

"Din datele pe care le avem pana acum, este aproape sigur ca vom castiga la Targu Jiu la un mod categoric, undeva probabil peste 50%, si vom pierde la Motru, nu am cifrele exacte, dar acestea sunt informatiile de la momentul acesta. (...) Am castigat cateva primarii si am pierdut altele, ca de altfel si la celelalte partide se va intampla acelasi lucru. Au fost alegeri usor complicate, dar la Consiliul Judetean (CJ) asteptam inca cifre si ramane de vazut cum vor evolua (...) Nu avem foarte multe sectii venite la acest moment pentru CJ pentru ca in cam toate localitatile din judet numaratoarea a inceput cu functia de primar", a precizat, pentru AGERPRES, Dan Vilceanu.Potrivit acestuia, PNL a pierdut alegerile la Primaria municipiului Motru, unde castigator ar fi candidatul PSD , Cosmin Morega."Am pastrat o mare parte din primariile pe care le aveam, cu regret am pierdut la Motru, stiu sigur ca am castigat la Godinesti, am mai castigat la Samarinesti, Schela, Logresti, Sacelu. Samarinesti, Schela, Logresti si Sacelu sunt primarii pe care nu le aveam pana acum, cum de altfel am si pierdut la Prigoria, Motru, Bolbosi, Ionesti, Ciuperceni, Tismana", a mai spus presedintele PNL Gorj.