Tariceanu, despre invitatia lui Nicusor Dan la Cotroceni: "Iohannis a incalcat Constitutia"

"Astazi, Klaus Iohannis a mai dat un sut in spate Constitutiei Romaniei! Intr-un gest de total dispret la adresa legii fundamentale a tarii, Iohannis a chemat la Palatul Cotroceni un contracandidat de-al meu la Primaria Capitalei. Ati ghicit: pe Plicusor Dan! Daca scopul acestei intalniri a fost ca presedintele tarii sa inteleaga mai mult din programul candidatului, atunci cred ca ar fi nimerit ca Iohannis sa-i invite si pe Firea, Basescu, Laufer, Coita sau Calinescu, pentru ca si ei sunt candidati, si ei au idei.Daca scopul acestei intalniri a fost ca sa-i dea un ultim sprijin pupilului PNL-ist, il anunt pe dl Iohannis ca ceea ce face este impotriva legii fundamentale", a scris Tariceanu pe Facebook In conferinta de presa, Tariceanu, candidat la functia de primar general al Capitalei, a explicat ca "Iohannis incalca grav prerogativele prezidentiale, care il obliga la o rezerva, la o neutralitate in campania electorala", si a anuntat ca "abaterile" sefului statului vor fi "contabilizate" pentru "suspendarea sa"."Se angajeaza pe fata sa-l spele pe Nicusor Dan. Am putea spune ca astazi Iohannis a devenit un spalator de cadavre. Dar cadavrele, tot cadavre raman (...) Ceea ce face Iohannis este foarte grav. Contabilizam toate aceste abateri, incalcari ale Constitutiei, pe care le vom pune pe masa la o solicitare de suspendare a lui, care, asa cum procedeaza, e clar ca la un moment dat va veni. Acum nu am putea sa facem acest lucru, pentru ca nu pare sa fie o majoritate consistenta, dar eu sunt convins ca momentul va veni si ca Iohannis nu isi termina mandatul la Cotroceni", a afirmat Tariceanu in conferinta de presa.Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis."Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta zilnic bucurestenii, s-a intalnit astazi cu Nicusor Dan. In cadrul discutiilor, la care a participat si premierul Ludovic Orban, au fost abordate solutiile necesare remedierii urgente a acestor probleme, precum si proiectele de dezvoltare a orasului pe termen mediu si lung", potrivit unui comunicat.La randul sau, Nicusor Dan a precizat ca la Cotroceni a discutat despre Bucuresti "in linii mari".