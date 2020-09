Ciolacu, despre intalnirea lui Nicusor Dan cu Iohannis la Cotroceni: "De ce timp de 4 ani nu a chemat-o niciodata pe Gabriela Firea?"

"Cred ca la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie. Daca dumneavoastra vi se pare normal ca presedintele Romaniei sa transforme aceasta onorabila institutie in sediu de campanie, atunci asta e Romania normala pe care ne-a promis-o. Eu stiti ce intrebare as avea la domnul Iohannis? Timp de 4 ani de ce nu a chemat-o niciodata pe Gabriela Firea sa il intereseze problemele bucurestenilor si cum sa se implice un presedinte in haina constitutionala si sa ajute problemele bucurestenilor si cu doua zile inainte chemi la Cotroceni si te transformi in sediu de campanie?", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat intr-o conferinta de presa la Spitalul mobil Letcani din judetul Iasi care crede ca este scopul vizitei lui Nicusor Dan la Palatul Cotroceni.Premierul Ludovic Orban si candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan s-au aflat joi dimineata la Palatul Cotroceni, unde s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis.Administratia Prezidentiala a precizat ca au fost discutate solutii urgente pentru problemele cu care se confrunta zilnic bucurestenii, dar si proiecte pe termen mediu si lung pentru oras, Klaus Iohannis apreciind ca solutiile propuse de Nicusor Dan sunt fezabile si pot duce la rezolvarea deficientelor grave existente.