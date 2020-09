Vlad Voiculescu, despre situatia la Sectorul 1: "E furt pe fata, nu eroare umana. Se pedepseste cu inchisoare intre 2 si 7 ani"

"Asistam la o continuare disperata a unui furt de patru ani sau putem sa spunem de 20-30 de ani. Daca in aceste alegeri si de fapt in ultimii patru ani am vazut reclame la marile realizari ale Primariei Generale si ale unor primarii de Sector, platite din bani publici, pana in ultima zi, pana in ultimul moment, pana in momentul votului, de exemplu de catre Primaria Generala, desi Biroul Electoral ne-a spus foarte clar ca sunt ilegale acele reclame pe care le-ati vazut, in care se vorbea despre mari spitale, despre consolidarile extensive la nivelul Bucurestiului, asta a fost furt", a declarat Vlad Voiculesc marti la RFI.Candidatul USR -PLUS la functia de viceprimar al Capitalei a explicat situatia din Sectorul 1, unde a fost deschis un dosar si se fac cercetari cu privire la autenticitatea proceselor verbale."Furtul de voturi si va dau doua exemple din Sectorul 1, la Sectia 111 vedem ca din 108 voturi ale USR-PLUS, pe care le gasim pe procesul verbal in platforma AEP gasim doua. Intr-o alta sectie din Bucuresti, 150 de voturi, cred ca Sectia 127 din Bucuresti, in Sectorul 1, de asemenea, pur si simplu dispar. Si nu dispar dintr-o greseala umana, in care cineva trece o cifra in loc de alta cifra sau inverseaza lucrurile, ci pur si simplu voturile sunt luate de la USR-PLUS si sunt mutate catre alte partide, chiar impartite intre alte partide, asa incat suma sa ramana constanta, ceea ce ne spune ca e ceva facut in mod intentionat", a explicat Voiculescu.Acesta a mai spus ca "toata lumea realizeaza ca este un furt, toata lumea vede ca este un furt pe fata, dar dureaza sa se faca dreptate si votul se va inchide, asta este teama noastra".Chestionat daca se poate vorbi despre o fraudare a alegerilor si nu despre o eroare umana, Vlad Voiculescu a replicat: "Exact, cu pedeapsa intre doi si sapte ani de inchisoare."Daca am incredere in sistemul de justitie din Romania, in celeritatea si eficienta sa? Limitata, ca sa spun asa. Daca in Sectorul 1 al Capitalei, in buricul targului, se fura asa, nu am nici un fel de motiv sa cred ca in alte parti astfel de practici nu s-au perpetuat de-a lungul timpului si nu s-au intamplat si la alegerile astea, dar este pur si simplu o deductie logica, o deductie de bun simt", a conchis Vlad Voiculescu.Candidatul PNL -USR PLUS la Primaria Sectorului 1, europarlamentarul Clotilde Armand , anunta ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta despre situatia de la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde este deja in desfasurare o ancheta a Politiei dupa ce au fost semnalate nereguli grave legate de procesele verbale in care erau consemnate voturile primite de candidati. Daniel Tudorache a acuzat USR ca pune presiune asupra reprezentantilor din biroul electoral Sector 1 si ca este un lucru ilegal.Politia desfasoara cercetari in rem pentru falsificarea documentelor si evidentelor electorale ca urmare a acuzatiilor de frauda la alegerile pentru Primaria Sectorului 1, opt persoane fiind deja audiate dupa ce luni, un apel la 112 anunta ca un barbat, candidat al unui partid pentru functia de consilier, ar fi fost vazut iesind din cladirea unde a functionat un birou electoral al sectorului1, de catre mai multi reprezentanti ai altor partide politice, avand asupra sa mai multe procese verbale. AEP verifica autenticitatea celor 473 de procese verbale gasite asupra barbatului.Datele provizorii de la BEC indicau la ora 12 ca Armand are 1.071 de voturi in fata lui Dan Tudorache.