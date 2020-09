Vlad Voiculescu indeamna alegatorii sa iasa la vot: "La Bucuresti diferenta ar putea sa o faca cateva sute de voturi. La Sectoarele 5, 6, 4 si 2 lupta e foarte stransa"

"Ajutati-ma, vorbiti cu prietenii, vorbiti cu rudele. In Bucuresti, in Timisoara, peste tot in tara, in sate si in orase rugati-i pe toti sa mearga la vot", a spus Vlad Voiculescu in clipul postat pe Facebook."Daca puteti, daca sunteti din Bucuresti iesiti la vot. Daca aveti prieteni in Bucuresti si, de fapt, oriunde in tara iesiti la vot. Nu s-a terminat nimic. La Bucuresti, din toate informatiile noastre peste tot diferenta o sa o faca cateva sute de voturi. La Primaria Generala, la Consiliul General, la Primariile de Sector, la toate, diferenta ar putea sa fie de doar cateva sute de voturi. Daca aveti prieteni in Bucuresti, daca aveti prieteni intr-un sector sau altul la 5 lupta este foarte stransa la 6, la 4, la 2. La 2 sunt trei candidati, la 5 sunt trei candidati care sunt acolo", a mai declarat Voiculescu.Acesta mai sustine ca este momentul in care fiecare dintre noi avem aceeasi putere. "Cred ca mai sunt 2 ore. Mergeti si rugati prietenii sa mearga la vot. E momentul ala in care fiecare avem aceeasi putere. E momentul in care cei puternici au aceeasi putere cu cei slabi. E momentul in care fiecare cetatean are putere. Mergeti la vot si o sa putem sa avem primari si consilieri carora sa le pese si de cetateni. Ajutati-ma, vorbiti cu prietenii, vorbiti cu rudele. In Bucuresti, in Timisoara, peste tot in tara, in sate si in orase rugati-i pe toti sa mearga la vot".Voiculescu mai sustine ca alegerile sunt foarte bine organizate. "Masca primiti gratuit. Si dezinfectant si tot ce va mai trebuie. Alegerile sunt bine organizate, sunt cortulete in care gasiti tot ce va trebuie. Mergeti la vot. Nu dureaza mult. Sunt foarte putine locuri in care este coada".Mai mult, Voiculescu sustine ca ar putea sa fie un inceput pentru o noua etapa a acestei tari. "Ar putea sa fie o surpriza foarte placuta si ar putea sa fie un inceput pentru o noua etapa a tarii asteia. E pentru prima data cand exista atat de multi oameni curati si oameni care sunt pe picioarele lor care candideaza pentru cosnilii, pentru primarii. E nevoie de votul vostru. Al vostru si al cunoscutilor vostri".