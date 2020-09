VIDEO Vlad Voiculescu si Ana Ciceala, plangere penala la DNA impotriva Gabrielei Firea, in cazul darii in plata a Satului Francez catre Costica Constanda

"Actualul primar a incercat in 5 sedinte de Consiliu General sa obtina votul consilierilor pentru cedarea terenului respectiv, la o valoare mai mica decat pretul pietei, ceea ce ar fi insemnat o pierdere pentru municipalitate si un castig necuvenit pentru Constanda", trasmit reprezentantii Aliantei.Alianta USR-PLUS explica ca acordul incheiat de Gabriela Firea si Costica Constanda incalca legea pentru ca prin el sunt dispuse despagubiri mai mari decat sumele aprobate de CGMB pentru cheltuieli reprezentate de despagubiri civile aferente anului 2020. In plus, nu se poate adopta procedura de dare in plata cu privire la imobile ale unitatii administrativ teritoriale, deoarece instrainarea unor astfel de bunuri se poate face numai prin licitatie publica."Darea in plata a Satului Francez era ultimul tun de mandat al Gabrielei Firea. Din fericire, l-am oprit la timp. Insa actualul primar trebuie sa raspunda pentru Acordul ilegal pe care l-a incheiat cu Constanda. De 5 ori a incercat sa treaca acest proiect. Ne-a amenintat, a incercat sa ne intimideze, dar nu a reusit. S-a dovedit insa ca noi am avut dreptate. Pretul darii in plata era prea mic, evaluarea era facuta in favoarea lui Constanda, iar Acordul contine multe ilegalitati care nu pot fi trecut cu vederea", a declarat Ana Ciceala, lider de grup al consilierilor municipali USR. Vlad Voiculescu a spus ca spera ca primarul general Gabriela Firea sa plateasca penal pentru ilegalitatile facute."Coruptia si incompetenta nu au ce sa caute in Primarie. Sper ca Gabriela Firea sa plateasca penal pentru toate ilegalitatile pe care le-a facut. Si sa plateasca politic, la vot , pentru incompetenta, indiferenta si coruptia pe care le-a patronat la Capitala", a declarat Vlad Voiculescu, propunerea Aliantei USR PLUS Bucuresti pentru functia de viceprimar.Co-presedintele Aliantei USR-PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a afirmat ca alianta va repara tot ce a stricat PSD in administrarea Bucurestiului."USR PLUS s-a tinut de cuvant si in Consiliul General. A adus transparenta si a blocat marile tunuri ale administratiei Firea PSD. Peste cateva zile, incepem un nou capitol. Un capitol in care USR-PLUS va trece la faza de constructie. Vom repara ce a stricat PSD si, impreuna cu Nicusor Dan , vom construi noul Bucuresti", a precizat Claudiu Nasui.