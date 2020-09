Vrancea: Presedintele si loctiitorul unei sectii de vot din Maicanesti au demisionat

"In sectia de votare de la Scoala Gimnaziala Maicanesti au fost constatate nereguli privind unele stampile de vot . Politia a intervenit acolo dupa ce a fost sesizata prin 112. In urma acestor probleme, presedintele si loctiitorul sectiei de votare si-au anuntat intentia de a demisiona, deocamdata verbal, deoarece, conform legii, aceste situatii sunt solutionate de AEP (Autoritatea Electorala Permanenta - n.r.)", a declarat presedintele BEJ Vrancea, Danut Ene.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, aceeasi situatie privind stampile care ar fi fost folosite s-au inregistrat si in alte doua sectii de vot din aceeasi comuna."La data de 26 septembrie, IPJ Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul ca la sectia de votare nr. 201 Maicanesti, cu ocazia desigilarii materialelor inaintate de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Nr. 32 catre sectia mentionata, membrii comisiei au constatat faptul ca stampilele ce urmeaza a fi folosite la procesul electoral prezinta urme de tus, existand suspiciunea ca acestea ar fi fost folosite. Ulterior, aceeasi situatie s-a constatat la sectiile de votare numarul 204, respectiv 206, din aceeasi comuna. Imediat, o echipa operativa din cadrul IPJ Vrancea a fost directionata pentru verificarea celor sesizate", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.Presedintele si loctiitorul sau din sectia de votare de la Maicanesti au fost inlocuiti intre timp.