Candidatul PSD, ALDE si PNTCD la Primaria Mangalia, Zanfir Iorgus, se retrage din cursa in favoarea milionarului Mohammad Murad

Zanfir Iorgus a postat sambata, pe pagina sa de Facebook , un mesaj in care afirma ca a intrat in cursa electorala pentru a convinge fortele de opozitie din Mangalia ca numai impreuna pot stopa degradarea vietii sociale si economice a municipiului, dorind indepartarea actualei administratii."Interesul Mangaliei trebuie sa primeze, iar orgoliile politice sau personale trebuie lasate la o parte. Impreuna suntem mai puternici si tot impreuna putem recladi orasul nostru care este blocat in timp, dar si inglodat in datorii. Vremurile politice sunt altele astazi! Fiind un singur tur de scrutin, votul cetateanului este minimalizat cand sunt mai multi candidati. Am spus-o si o repet: nu vom castiga decat daca vom fi multi si uniti. Am reusit sa aduc alaturi de mine mai multe partide politice si in continuare cred ca este nevoie de toate fortele de opozitie si de buna credinta care pot aduce un plus la aceasta constructie. Politica nationala a partidelor blocheaza posibile colaborari benefice la nivel local", a transmis candidatul sustinut de PSD, ALDE si PNTCD.Iorgus cere sprijinul celor care au incredere in el pentru a-l vota pe Mohammad Murad, candidat independent la Primaria Mangalia."Cer sprijinul celor care au incredere in mine sa il votam pe Mohammad Murad la functia de primar si echipa mea de consilieri PSD + ALDE + PNTCD la Consiliul Local. Asta, pentru binele orasului nostru. Aceasta colaborare politica este o garantie ca tinerii nostri raman acasa alaturi de familie si sa isi construiasca un viitor stabil aici. De asemenea, parintii nostri trebuie sa aiba parte de atentie si respect!", a explicat Iorgus.El a mai spus ca Murad are doua calitati importante: este independent si este liderul sectorului turistic din Romania."Mohammad Murad are doua calitati importante: este independent si poate sa rezolve aceste divergente politice, indiferent de orientare si a doua este liderul sectorului turistic din Romania, cu o experienta dovedita in pilonul principal de dezvoltare al orasului nostru- turismul. Experienta mea in administratie intarita de o echipa de profesionisti cu oameni din Mangalia, alaturi de forta in turism pe care o are Mohammad Murad pot face din orasul nostru unul in care putem trai si munci cu onoare", a mai spus Iorgus.El a fost primar al municipiului intre 1996 si 2008, iar intre 2008 - 2012 a fost deputat al PDL . In 2012 a candidat din nou la Primaria Mangalia, dar a pierdut alegerile.Mohammad Murad s-a inscris in cursa pentru Primaria Mangalia ca independent in ultima zi in care putea face acest lucru, dupa ce cu cateva saptamani mai devreme anuntase ca va candida la Primaria Constanta.Primaria Mangalia este condusa din 2012 de Cristian Radu, care este candidatul PNL la alegerile din 2016 pentru un nou mandat.