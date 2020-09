Zero voturi pentru un candidat din Olt. Nu si-a regasit nici macar propriul vot in procesul verbal al sectiei la care a votat

Sandu Craciun a spus miercuri dimineata pentru Digi24 ca a fost arondat la sectia 101 din judetul Olt, la care au votat si membrii familiei sale. "Sunt in jur de 1.000 de voturi, din care nu am luat niciunul", a spus el."Cu toate ca avand prieteni multi, neamuri, rude, familie, sunt in stare unii sa jure pe Biblie ca m-au votat, nu apare nimeni. Nici membrii familiei, copiii mei s-au deplasat din Bucuresti ca sa ma sustina, si-au facut viza de flotant, m-au votat si nu apar nici ei. Practic, nici zero, ca pe procesul verbal incheiat e tras o liniuta in dreptul rubricii Alianta USR-PLUS pentru care am candidat ", a mai spus Sandu Craciun.Barbatul a declarat ca va depune o plangere in cursul zilei de miercuri."Toata tarasenia tine de moralitate, vreau ce pe viitor sa nu se mai intample asa ceva. Ca e un vot , ca-s 100, ca-s 1.000... sa fie concretizate in procesul verbal", a mai spus Sandu Craciun.