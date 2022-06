Alegeri parlamentare 17.700 de romani din strainatate au votat pana la 18.00

Aproximativ 17.700 de romani din strainatate si-au exprimat votul pana la ora 18.00, ora Romaniei.

Cele mai numeroase voturi s-au inregistrat la Chisinau, Castellon De La Plana si Torino, potrivit datelor Ministerului de Externe.

Pana la ora 19.30, ora Romaniei, votul s-a incheiat in 29 de sectii de votare organizate in strainatate, in tarile situate la est de Romania.

Votul continua in alte 192 de sectii de votare din intreaga lume. Ultimele urne care se vor inchide vor fi cele de pe coasta de vest a SUA, luni, la ora 7.00, ora Romaniei.

Pana la ora 16.00, votasera in Spania aproximativ 3.000 de persoane si in Italia 2.500, dar liderii comunitatilor de romani nu se asteapta la o afluenta deosebita la vot.

Cele doua tari, unde se estimeaza ca ar fi concentrata diaspora romaneasca din Europa (peste doua milioane de romani), fac parte din Colegiul uninominal 1.

La Chisinau, care face parte din Colegiul uninominal nr. 2, au fost deschise patru sectii de votare. Pana in jurul orei locale 15.00, circa 1.600 de cetateni romani votasera la Chisinau.

MAE a organizat in total in strainatate 221 de sectii de votare, catre care a trimis 1.240.000 de buletine de vot.