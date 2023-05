Alegeri parlamentare - S-au deschis sectiile de votare din Spania si Italia

Sectiile de votare din Italia si Spania, tarile unde se afla cea mai importanta comunitate de romani din diaspora, s-au deschis la ora 8.00, ora Romaniei, odata cu urnele din majoritatea statelor UE, dar si din Balcani si cateva tari africane.

Majoritatea statelor UE, in afara de tarile baltice si Finlanda (care sunt pe acelasi fus orar cu Romania), Portugalia, Irlanda si Marea Britanie, care au un decalaj de doua ore, si-au deschis urnele de vot cu o ora dupa ce scrutinul a inceput in Romania.

Cea mai importanta comunitate de romani se afla in Spania si Italia, unde se estimeaza ca locuiesc in jur de doua milioane de romani.

Liderii acestor comunitati apreciaza insa ca doar aproximativ 30.000 de alegatori romani se vor prezenta la urne.

Dintre cele 221 de sectii de votare organizate de Ministerul de Externe in strainatate, 39 vor fi in Italia si Spania, iar 30 in SUA.

Ministerul Afacerilor Externe a trimis in Spania in total 162.000 de buletine de vot la principalele misiuni diplomatice , 90.000 la Madrid, 38.000 la Barcelona, 18.000 la Castellon si 16.000 la Sevilla, urmand ca de aici sa fie distribuite la fiecare sectie de votare in parte.

La fel, in Italia au fost distribuite 31.000 la Roma, 8.000 la Milano si 5.000 la Torino, in total 44.000 de buletine de vot.

Cele 19 sectii de votare din Italia sunt repartizate astfel: patru la Roma, doua la Milano, doua la Torino si cate una la Genova, Florenta, Treviso, Padova, Trento, Palermo, Cagliari, Napoli, Bologna, Trieste si Bari.

Cele 20 sectii de votare din Spania sunt repartizate astfel: doua la Madrid si cate una la Alcale de Henares, Cosalda, Bilbao, Ciudad Real, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Zaragoza, Sevilla, Roquetas de Mar, Murcia, Castellon de la Plana, Alicante, Valencia, Torrejon de Ardoz, Alcazar de San Juan, Malaga si Tarragona.

Romanii din strainatate trebuie sa desemneze patru reprezentanti pentru Camera Deputatilor si doi senatori. Colegiile uninominale din strainatate apartin de Circumscriptia 43, al carei birou electoral functioneaza deja la sediul MAE.

Spatiul UE este arondat Colegiului uninominal 1. Astfel, printre candididatii din acest colegiu pentru Camera Deputatilor se numara: Kis Bela (UDMR), Marian Popescu (PSD+PC), Mihaita Voicu (PRM), Daniel-Catalin Zamfir (PNL) si William Branza (PD-L). La Senat candideaza Szabo Karoly-Ferenc, pentru UDMR, din partea PSD+PC Marian Mocanu, Petre Roman pentru PNL, Ilie Ilascu din partea PRM si Viorel-Riceard Badea pentru PD-L.

Ca urmare a decalajelor de fus orar, scrutinul din strainatate se desfasoara pe parcursul a 35 de ore. A inceput in Noua Zeelanda sambata, la ora 20.00, ora Romaniei, si se va incheia luni la ora 7.00, ora Romaniei, pe coasta de vest a SUA.