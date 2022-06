Alegeri parlamentare Sectii de vot in restaurante si laptarie

In judetul Cluj au fost amenajate sase sectii de votare in case particulare, respectiv patru sectii in comuna Iara, satele Borzesti, Magura Ierii, Lungesti si Valea Agrisului, una in comuna Baisoara, satul Moara de Padure si una in comuna Tritenii de Jos, satul Clapa.

Primarul comunei Iara a declarat ca amenajarea sectiilor de votare in case particulare a fost o solutie de avarie, din lispa unor alte spatii adecvate, informeaza NewsIn.

"Ne-am inteles in patru localitati cu oamenii sa amenajam in casele lor sectiile de votare, pentru ca nu am avut cladiri care apartin de noi. Dupa caz, le-am oferit 250 de lei sau lemne de foc. In fiecare sectie voteaza cateva zeci de persoane, pentru ca este vorba de catune destul de mici cu maxim 50 de locuitori", a spus primarul.

In plus, alegatorii comunei Cojocna vor vota intr-un restaurant, iar cei din satul Stoiana, comuna Cornesti, la laptarie.

Totodata, in municipiul Dej, au fost amenajate sectii de votare la sediul Agentiei de Interventie pentru Plati in Agricultura (APIA), a Ocolului Silvic, a unei tipografii sau in sediul Sectiei de Administrare a Drumurilor.

Potrivit prefectului judetului Cluj, Calin Platon, in judet exista 588 de sectii de votare, din care sapte au fost dotate cu statii radio, 15 au telefonie fixa de la Zapp, 44 au telefonice fixa de la Romtelecom si 523 au fost dotate cu telefoane mobile.

Cele mai multe sectii de votare, 156, au fost amenajate in Cluj-Napoca.

