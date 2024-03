Geoana spune ca PSD nu vrea suspendarea lui Basescu

Presedintele PSD, Mircea Geoana, a declarat duminica, la Buzau, ca nu crede ca presedintele Basescu se va opune vointei electorale care ar desemna PSD drept castigator al alegerilor, insa a precizat ca social-democratii nu vor sustine suspendarea sefului statului in aceasta perioada de criza.

"Daca poporul decide ca un guvern de la PSD si o majoritate in jurul PSD, sunt convins ca inclusiv Traian Basescu, desi isi doreste un guvern PD-L, nu va alege sa mearga impotriva votului popular. Are alegeri in 2009 si electoratul va fi judecatorul acestei situatii", a declarat liderul social-democrat fiind intrebat ce va face PSD daca seful statului nu desemneaza un premier al PSD, chiar daca va castiga alegerile.

Mircea Geoana a mai spus ca PSD nu doreste sa negocieze oficial pana dupa alegeri, lasand insa de inteles ca anumite tatonari intre partide si intre partide si presedinte exista deja.

"Raspunsul nostru e ca nu avem niciun fel de contact oficial cu alte partide. Nu ne intereseaza niciun fel de pre-aranjament, dupa 30 noiembrie incep negocierile", a precizat el.

Presedintele social-democrat a mai spus ca PSD va utiliza toate mijloacele posibile daca Traian Basescu va ignora vointa electorala, insa nu a precizat care ar fi aceste mijloace, aratand doar ca suspendarea presedintelui nu este unul din acestea.

"Din punctul nostru de vedere orice prelungire, orice lupta de putere, orice vointa discretionara care se opune vointei poporului trebuie combatuta energic prin toate mijloacele la dispozitie in democratia noastra", a spus el.

Mircea Geoana a mai declarat ca o suspendare a presedintelui este neavenita in aceasta perioada de criza.

"Romania nu are nevoie in acest moment de cutremure politice suplimentare pe o perioada de criza. E profund gresit, iar cei care incearca sa aduca tot felul de scenarii vreau sa le spun ca sunt incercari nereusite de a deturna atentia opiniei publice", a mai aratat el, adaugand ca nu exista "niciun fel de tocmeala atunci cand este vorba de a pune in practica vointa suverana a poporului roman si a electoratului roman".

