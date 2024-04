Klaus Iohannis, posibil premier?

Klaus Iohannis, primarul Sibiului, este noul nume pe lista posibilor politicieni care vor putea ocupa functia de premier al Romaniei in viitorul Guvern.

Bursa zvonurilor functioneaza la Bucuresti, iar de luni toata lumea este in priza pentru ca are un subiect fierbinte: viitorul guvern, informeaza Sibianul.

Avand in vedere animozitatile dintre liderii principalelor partide care au obtinut voturile romanilor, negocierile ar putea intra in impas si este posibil ca viitorul prim-ministru sa fie un nume-surpriza.

Printre numele vehiculate se numara si cel al primarului Klaus Iohannis. "In momentul de fata, nu pot nici sa confirm si nici sa infirm o informatie care nu este altceva decat un zvon. Am aflat si eu de la televizor ca as fi propus", a declarat Klaus Iohannis.

Numele primarului Sibiului asociat cu functia de viitor prim-ministru a fost vehiculat de televiziunile nationale, iar Realitatea TV il mentioneaza si intr-un articol publicat online.

Klaus Werner Iohannis este un politician roman de nationalitate germana, primar al municipiului Sibiu din anul 2000 pana in prezent. Acesta este presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) si senator de onoare al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.