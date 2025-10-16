Parlamentarii care nu vor fi alesi vor fi someri de lux trei luni

Senatorii si deputati care nu vor reusi sa intre in Parlament in urma votului uninominal din 30 noiembrie vor fi someri de lux timp de trei luni datorita unor drepturi pe care si le-au votat inca de pe acum ca sfarsitul alegerilor sa nu-i gaseasca "descoperiti".

In conformitate cu legea, parlamentarii care raman pe dinafara vor avea parte de o tranzitie usoara de la banca din Parlament la noul loc de munca si asta pe pe baza unei simple declaratii pe propria raspundere, transmite Realitatea Tv.

Dupa expirarea mandatului, deputatii si senatorii care nu au mai fost alesi si nici nu beneficiaza de pensie sau de alta sursa de venit beneficiaza in continuare, pe o perioada de cel mult 3 luni, de o indemnizatie tranzitorie din partea Camerei respective".

Prevederea introdusa in Statutul senatorilor si deputatilor nu precizeaza daca parlamentarul somer trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca nu are cu ce trai.

Pe de alta parte, salariul unui parlamentar ajunge la 4.600 de lei lunar, iar pe trei luni fostul ales incaseaza 13.800 de lei. In comparatie cu un somer obisnuit, asta inseamna cam de trei ori mai mult.

Ajutorul de somaj este de 450 de lei pe luna, timp de maximum un an, ceea ce inseamna 5.400 de lei intr-un an. Spre deosebire de parlamentarul somer, celui obisnuit i se cer o groaza de acte, iar dosarul de somaj este verificat la sange.

Ads

Beneficiile fostilor parlamentari nu se opresc aici. Daca tot s-au obisnuit sa calatoreasca mult in tara, nu vor trece brusc la sedentarism. Parlamentul le mai deconteaza fostilor alesi sase calatorii la clasa 1 cu avionul, trenul sau vaporul.

Daca aleg sa circule cu autoturismul personal, timp de 30 de zile o pot face pe banii Camerei sau Senatului, care le deconteaza 9,5 litri de benzina la suta de kilometri.

De ce? Ca sa-si faca lichidarea, spune textul legii privind statutul deputatilor si senatorilor. Aceste prevederi au fost introduse in 2006, iar unul dintre argumentele invocate a fost acela ca parlamentarii nu beneficiaza de ajutor de somaj.

Ads