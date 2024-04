PD-L a castigat cele mai multe mandate de parlamentar din Dambovita

PD-L a obtinut in judetul Dambovita cele mai multe mandate de parlamentar, patru de deputati si doua de senator, fiind urmat de alianta PSD+PC, care are trei mandate de deputat si unul de senator si de PNL, cu un singur mandat de deputat.

Astfel, potrivit datelor oficiale, pentru Senat, in colegiul 1 a castigat social-democratul Adrian Tutuianu cu 46,21% din voturile valabil exprimate, in colegiul 2 castigator este Andrei Florin Mircea de la PD-L cu 53,97%, iar in colegiul 3, democrat-liberalul Valentin Calcan cu 53,54%.

La Camera Deputatilor revin patru locuri PD-L: Gheorghe Albu-50,24%, Georgica Dumitru-51,2%, Bogdan Cantaragiu-60,27% si Iulian Vladu cu 58,25%.

Alianta PSD+PC detine trei posturi pentru Camera Deputatilor si anume: Gheorghe Ana 41,26%, Ion Stan 57,92% si Ion Dumitru 47,6%.

PNL obtine un singur mandat de deputat in judetul Dambovita-Gabriel Plaiasu cu 16,13%.