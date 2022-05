PD-L, amendat de PSD pentru afisele "cu moaca maimutoiului de Udriste"

Primaria Sectorului 5 a amendat Partidul Democrat Liberal cu suma de 1,1 milioane de lei pentru ca a "murdarit Cotroceniul lui Vanghelie" cu afise electorale cu "moaca maimutoiului de Udriste".

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, a declarat ca amenda a fost aplicata deoarece PD-L a lipit afise electorale cu Gheorghe Udriste (foto) in zone interzise cum ar fi stalpii din sector sau zidurile imobilelor. El sustine ca a primit peste 200 de reclamatii de la cetateni.

"Eu inteleg ca PD-L nu au vrut sa trimita in colegiile din Sectorul 5 un lider adevarat, dar sa mi-l trimita pe acest maimutoi (n.r. Gheorghe Udriste, fostul sef al Directiei Transporturi din Primaria Capitalei in mandatul Videanu) sa faca mizeria asta in sector? Uite ce fata are! Moaca domnului Udriste mi-a murdarit tot Cotroceniul", a declarat, in stilul characteristic, liderul organizatiei de Bucuresti a PSD.

In scurt tip vor urma cei de la "partidul domnului Becali", a mai avertizat Vanghelie. Potrivit acestuia, orice partid care nu isi va face campanie in mod civilizat in Sectorul 5 va primi "maximum de amenda".

Cat priveste campanile PSD desfasurate in celelalte sectoare, Vanghelie s-a declarat de acord ca partidul sau sa fie amendat daca "va lipi afise pe stalpi".

