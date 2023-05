Stolojan promite subventii de 300 de euro la hectar

Vicepresedintele PD-L, Theodor Stolojan, a declarat, vineri, in ultima zi de campanie, ca partidul sau va sustine dezvoltarea agricola a Romaniei, printr-o serie de finantari.

In acest sens, propunerea sa este de a se reduce acciza pe motorina de la 274 la euro la ... 21 de euro pe tona si de a se acorda subventii de 300 de euro la hectar pana in 2012.

"Sustinem, de asemena, produsele ecologice. Romania are o suprafata de 3,5 mililoane de hectare, care se preteaza la produse ecologice, suprafata comparabila cu Franta. Acest lucru se datoreaza intr-un anume fel si faptului ca, de ani de zile nu s-au folosit ingrasaminte chimice", a declarat liderul democrat-liberal.

Un alt proiect al PD-L este de a extinde extinde suprafata padurilor de la 23% din terenul Romaniei,cat este in prezent, la 30%.

Stolojan sustine totodata ideea primarului Capitalei, Sorin Oprescu, de a pune accent pe pietele volante, pe care doreste sa le extinda in intreaga tara.

"Pretul corect se formeaza pe piete pe care exista competie, nu pe mana speculatorilor. Vom incurajare pietele taranesti, pietele volante in toata tara, unde nu vor fi impuse taxe", a adaugat Stolojan.

Democrat-liberalii doresc si reluarea programelor de tipul Fermierul si SAPARD, care "sunt singurele care au sprijinit fermele in perioada post-decembrista".

Ads

O alta masura pe lista lui Stolojan este dublarea supravetelor pentru irigatii de la 0,75 la 1,5 milioane de hectare destinate irigarii.

"Sunt zone afectate de seceta. In acest an s-a dublat productia doar pentru ca am avut conditii climatice bune. Anul 2009 se anunta mai slab atat din punct de vedere climatic, dar si pentru ca subventiile nu au ajuns la producatorii agricoli, care astfel nu pot comanda ingrasamintele necesare in 2009", a completat vicepredintele PD-L.

PD-L mai doreste si suspendare, timp de 4 ani, a tuturor taxelor privind lucrarile de cadastru si de intabulare.

"Este vorba de 9-10 taxe si care au un cost 1.700-2.700 de lei pe hectar.T rebuie sa suportam din buget aceste taxe daca vrem ca milioane de parcele de pamant sa poata intra in procesul economic, sa poata deveni garantii sau sa poata fi vandute sau cumparate. Este vorba de 500 de milioane de euro in patru an ide zile", a adaugat Stolojan.

Acesta a acuzat Guvernul condus de Calin Popescu Tariceanu de faptul ca se foloseste, in campania electorala, de ajutoarele sociale, ce trebuiau oferite persoanelor cu probleme financiare.

"Ajutoarele sociale de la Uniunea Europeana se distribuie acum, in campanie, spunandu-se ca sunt de la Guvern. Vom face tot posibilul, in urmatorii ani, ca acesti bani sa nu mai treaca prin mana primariilor", a conchis Stolojan.