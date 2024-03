Tariceanu: PNL nu va negocia cu nimeni pana dupa alegeri

Calin Popescu Tariceanu, liderul partidului liberal, a anuntat ca PNL nu va negocia cu nimeni pana dupa alegeri.

Sub moto-ul: "Sa vorbim despre o Romanie mandra si prospera. Despre noi si despre viitor", premierul a lamurit problema unei viitoare aliante a partidului pe care il conduce chiar pe propriul blog.

Pentru a opri zvonurile care au aparut in ultimul timp despre o viitoare alianta sau despre impacarea cu Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu a postat pe blogul sau articolul: "PNL nu va negocia cu nimeni pana dupa alegeri! Romanii vor hotari cine va conduce Romania!"

"In aceste zile citesc in presa din ce in ce mai multe zvonuri despre aliante post-electorale: ca PD-L pierde pe zona electoratului de dreapta - ceea ce nu este doar un zvon :) - si ca vor sa faca o alianta cu PNL. Ba ca as fi discutat cu Traian Basescu o posibila alianta post-electorala dintre PNL si PD-L. Vreau sa fiu cat se poate de clar.

Obiectivul PNL este sa castige aceste alegeri, astfel incat sa continuam sa conducem Romania prin politici de dreapta. Nu am discutat cu presedintele nimic de politica si va spun mai mult, ca nu intentionez pana dupa alegeri sa fac vreo negociere in numele PNL cu niciuna din formatiunile politice importante", noteaza premierul pe blog.

Tariceanu a explicat si motivul pentru care PNL nu ar negocia cu nimeni inainte de alegeri. "Pentru ca trebuie sa asteptam sa vedem care e rezultatul votului si sa respectam vointa populara", scrie Tariceanu.

Premierul isi invita adversarii politici sa aiba curajul de a participa la o dezbatere pe marginea viitorului Romaniei: "Ii provoc, din nou, pe cei de la PSD si PD-L la o dezbatere pe marginea programelor pe care le avem pentru Romania.

Deocamdata, stau pe margine si fluiera de fiecare data cand Guvernul pune in aplicare masuri concrete pentru ca Romania sa continue cresterea economica. Ii provoc sa intre si ei pe teren si sa arate daca au si propuneri concrete, sau doar gargara electorala", incheie Calin Popescu Tariceanu.

