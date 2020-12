Alegeri parlamentare 2020. Mehedinti, Olt si Teleorman in topul prezentei la vot pana la ora 9.00

In judetul Mehedinti s-au prezentat la urne in primele doua ore 3,77 la suta dintre alegatori. In Mehedinti sunt inscrisi pe listele permanente 229.196 de alegatori. Pana la ora 9.00 au votat 8.644 de persoane (6.275 pe listele permanente si 2.364 pe listele suplimentare).In Olt, prezenta pana la ora 9.00 a fost de 3,76 la suta, votand 13.556 de persoane (11.609 pe listele permanente si 1.946 pe listele suplimentare). In Olt sunt inscrisi pe liste 360.528 de alegatori.In Teleorman, au votat in primele doua ore de la deschiderea urnelor 3,62 la suta dintre cei 303.336 alegatori inscrisi pe liste. 9.518 teleormaneni au votat pe listele permanente si 1.478 pe listele suplimentare.La polul opus se afla judetele Covasna (1,83 la suta), Vaslui (1,97 la suta), Bistrita-Nasaud (1,87 la suta).La alegerile parlamentare din 2016, cea mai mare prezenta a fost in judetele: Olt (47,16 la suta), Teleorman (46,3 la suta) si Dolj (45,06 la suta). Cea mai slaba prezenta a fost inregistrata la alegerile parlamentare din 2016 in Maramures (31,62 la suta), Vaslui (32,9 la suta) si Iasi (34,41 la suta).Prezenta pana la ora 9.00 la nivel national si in BucurestiPeste 500.000 de romani au votat duminica, in primele doua ore de la deschiderea sectiilor de votare din tara, ceea ce inseamna o prezenta de 2,81%.In Bucuresti, prezenta la ora 9:00 era 2,95%.Prezenta in mediul urban este considerabil mai mare decat in mediul rural, diferenta fiind de aproape 80.000 de alegatori.La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la inchiderea urnelor a fost 39,49%.