Ce ocupatie au candidatii la parlamentare: De la inginer si jurist la sofer, menajera sau chelner

Profesor, inginer, jurist, economist, medic - acestea sunt meseriile pe care le practica marea parte a candidatilor la alegerile din 11 decembrie care s-au inscris in cursa electorala pentru a-i reprezenta pe bucuresteni in viitorul Parlament.

Sunt si candidati avocati, arhitecti, jurnalisti, sociologi, psihologi, teologi, licentiati in stiinte politice si administrative, dar si cu ocupatia de sofer, menajera, croitoreasa sau actor.

Pe listele cu candidaturi inscrise la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti se afla atat pensionari, cat si studenti, iar unii dintre candidati sunt actuali deputati sau senatori.

A inceput campania electorala: Reguli stricte, corturile si bannerele pe stalpi sunt interzise

Listele PNL sunt deschise de un profesor cu ocupatia de consultant politic, Adriana Saftoiu, si de medicul neurochirurg Leon Danaila. Candidatii liberali sunt majoritatea economisti, juristi, ingineri, medici, avocati, profesori, dar mai sunt si sociologi, analisti politici, precum si studenti.

Lista candidatilor PNL plasati pe locuri eligibile la Senat si Camera Deputatilor

Din partea PSD candideaza mai multi actuali parlamentari. Inginerul Gabriel Petrea, director general adjunct, deschide lista la Camera Deputatilor; la Senat, profesorul universitar Ecaterina Andronescu este primul pe lista.

Ads

Intre candidatii social-democrati - care au profesii diferite, de la medici, juristi la economisti, ingineri, profesori - se afla un secretar de stat, dar si un artist liric.

PSD a facut publice listele pentru alegeri: Candidati penali si nume controversate

De la Uniunea Salvati Romania (USR) candideaza la Camera Deputatilor matematicianul si cercetatorul Nicusor Dan, cap de lista, urmat de Cristian Ghinea, licentiat in stiinte politice. La Senat, filologul Vlad Alexandrescu, profesor universitar, se afla pe primul loc.

USR a depus 350.000 de semnaturi pentru a participa la parlamentare - unde va candida Nicusor Dan

Ads

La ALDE, primii pe liste la Camera Deputatilor si Senat sunt un inginer actualmente deputat, Daniel Constantin, si inca un inginer si presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Profesia de inginer predomina la candidatii ALDE, dar unii dintre acestia sunt economisti, juristi, avocati, profesori, medici, iar un candidat este teolog.

UDMR are la Camera Deputatilor un inginer in fruntea listei, Birtalan Jozsef, care este si presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, iar la Senat, un jurist cu ocupatia de administrator - Budai Richard-Tiberius.

Din partea UDMR mai candideaza un arheolog, un team leader, un operator calculator, un manager sportiv, un sofer si un inginer chimist cu ocupatia de chelner. Un candidat este de profesie coregraf si are ocupatia de instructor auto, altul este lacatus-mecanic cu ocupatia de tipograf-instalator, o candidata este dactilografa si are ocupatia de menajera, iar o alta candidata este casnica si pensionara.

Ads

Candidatii PMP pe primele locuri la Camera sunt inginerul Valeriu Steriu si istoricul Eugen Tomac, in prezent deputati, iar la Senat pe primul loc se afla fostul presedinte Traian Basescu, de profesie ofiter de marina, lider al acestui partid.

Ceilalti candidati sunt ingineri, avocati, juristi, economisti, profesori, studenti, precum si un jurnalist.

La Partidul Ecologist Roman (PER) deschid listele doi actuali senatori, economistul Cristian Bodea si, respectiv, biologul Dumitru Pelican. In rest, PER mai are doar un candidat la Camera Deputatilor si unul la Senat.

Din partea PRM, la Camera Deputatilor, jurnalista Lidia Vadim-Tudor se afla pe primul loc pe liste, iar la Senat profesorul de matematica Adrian Popescu.

Ads

La PRM candideaza, printre altii, un pastor, un capitan de cursa lunga pensionar, doi soferi, o casiera la toneta RATB, o inginera fara ocupatie, un agent de paza.

Partidul Socialist Roman (PSR) a inscris cate 6 candidati pentru Camera Deputatilor si Senat, iar listele sunt deschise de medicul neurochirurg Constantin-Titian Filip si, respectiv, Petrica Dima, ofiter MAI si administrator de firma.

Alianta Noastra Romania (ANR) are in fruntea listelor un economist profesor universitar - Mircea Cosea si, respectiv, un profesor si cercetator stiintific - Marian Munteanu. Intre ceilalti candidati ai ANR se afla informaticieni, un actor, soferi, un psiholog, dar si o croitoreasa si un tehnician la Metrorex.

Din partea Partidului Romania Unita (PRU) pe primele locuri pe liste sunt Bogdan Diaconu - jurist si deputat si Lucian Bolcas - avocat si senator. Printre candidatii PRU se mai afla un student, un taximetrist cu profesia de tehnician chimist, un electrician, un operator casier.

Ads

De la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au depus candidaturi ingineri, economisti, avocati, juristi, profesori, medici, jurnalisti, dar si persoane cu profesii precum teolog, matematician. Unii dintre candidatii care deschid listele sunt actualmente deputati.

Din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) candideaza un subsecretar de stat, Uniunea Polonezilor din Romania are un candidat agent postal, iar Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania a propus printre candidati un muncitor strungar si un asistent maternal.

In ceea ce priveste candidatii independenti la Camera Deputatilor, doi sunt avocati, si anume Elena Udrea, care in prezent este si deputat, si George-Alexandru Manciu. Teodor Paleologu este profesor, iar Remus Cernea se prezinta ca filosof de profesie cu ocupatia de activist civic si deputat.

Ion-Gabriel Linta este inginer si administratorul unei societati comerciale, in timp ce Visinel-Costel Balan este jurist si presedintele "Asociatiei Desenam Viitorul Tau".

Ads