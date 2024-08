Manifestare electorala de forta a PNL la Sibiu

(P) Peste o mie de sibieni s-au manifestat clar impotriva coruptiei si in favoarea unei guvernari in interes public, formata in jurul Partidului National Liberal.

Vineri, Sala Thalia a devenit neincapatoare pentru liberalii sibieni, intr-o manifestare electorala de forta.

Nu a contat ca a fost zi libera, ca vremea a fost capricioasa, liberalii si-au demonstrat sprijinul pentru presedintele tarii, Klaus Iohannis, si pentru o majoritate parlamentara care sa nu mai repete din erorile trecutului.

Rand pe rand, echipa propusa de PNL, impreuna cu cei 32 de primari din judet si cu presedinta PNL Sibiu, Raluca Turcan, si-au prezentat programul pentru Parlament.

Atuurile liberalilor sibieni sunt integritatea, proiectele concrete de pana acum, in interesul comunitatii, si vointa de implicare.

Proiectele legislative pe educatie ale deputatului PNL Raluca Turcan, cum sunt decontul integral al transportului elevilor navetisti, manualele gratuite pentru toti elevii de pana in clasa a XII-a sau intarirea invatamantului profesional, sunt graitoare pentru un parlamentar care nu a beneficiat de sprijinul unei majoritati parlamentare.

Proiectele echipei PNL Sibiu vizeaza, de asemenea, atragerea de fonduri europene si de investitii straine, crearea de locuri de munca si un sprijin cat mai puternic pentru fermierii locali.

Presedintele PNL Raluca Turcan a afirmat ca, pentru dezvoltarea Romaniei, simplificarea, debirocratizarea si egalitatea de sanse in competitia pentru lucrarile publice sunt mai importante ca niciodata.

"Dezvoltarea Romaniei vine din investitii, din locuri de munca, din mai putina hartogaraie. Dintr-un stat care te serveste si nu unul care te asupreste. Din echitate si egalitate de sanse.

Dezvoltarea inseamna oportunitati create pentru o concurenta cat mai puternica. Sanse pe care oamenii sa le poata valorifica. Pentru ca sibienii stiu sa-si construiasca viitorul. Le trebuie doar respect, demnitate si sprijin tintit exact acolo unde e nevoie.

Prosperitatea judetului poate veni intr-o masura si mai mare de la fermierii care sa aiba unde sa-si vanda produsele. Prosperitatea poate veni intr-o masura si mai mare de la firmele romanesti, mici sau medii, pe care statul sa nu le jecmaneasca, ci sa le ajute sa creasca. Sau macar sa nu le creeze dificultati la pornire.

Intarirea capacitatii administrative a statului devine cruciala pentru a putea sprijini o crestere economica puternica si sustenabila pe termen mediu si lung", a mai spus presedinta PNL Sibiu.

