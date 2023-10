Poate pierde PSD alegerile? "Pe Iohannis l-ar ajuta foarte mult ca PSD sa fie la putere in urmatorii 3 ani" Interviu

Ar fi extrem de greu pentru Klaus Iohannis sa castige un al doilea mandat cu PNL la guvernare dupa aceste alegeri. Pe Klaus Iohannis l-ar ajuta foarte mult in sensul realegerii ca PSD sa fie la putere in urmatorii trei ani, sa existe o serie de conflicte care sa-l profileze drept oponent al PSD, spune sociologul Barbu Mateescu.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Barbu Mateescu a aratat ca prezenta la vot va fi mica, iar PSD si ALDE pot castiga daca nu fac greseli, insa "conducerea PSD este mai activa decat era inainte de localele din acest an. Cu cat conducerea patidului comunica mai puternic si mai dinamic, cu cat mesajele sale sunt mai ascutite si mai emotionale, cu atat contrareactia e mai mare."

Barbu Mateescu ne-a explicat si ce poate schimba Dacian Ciolos la urne si cum se explica fenomenul USR: "Prinde mult in orasele mici, insa nu e clara soliditatea acestei sustineri. Este cu mult mai usor sa spui in sondaj ca votezi un partid decat sa votezi efectiv".

Cum se profileaza aceasta campanie, cum se asaza electoratul pe tabere?

Exista un bazin de politicieni si de votanti nemultumiti de functionarea Justitiei, in special a DNA, si care a devenit aproape geaman cu o alta pozitionare - competitia dintre capitalul romanesc si cel strain. Vorbim despre un pachet de opinii. Acolo se afla in principal PSD, dar si ALDE, pentru cei care nu vor sa voteze direct PSD.

Mai exista PMP cu o pozitionare asemanatoare, dar personalitatea lui Traian Basescu defineste electoratul putin altfel decat coordonatele PSD-ALDE.

PNL are structuri puternice, dar nu are o identitate bine definita la varf, iar USR este un mijloc pentru oamenii care in urma cu 20 ani ar fi votat cea mai puternica forta antiPSD, iar acum sunt nemultumiti de PNL, care ar fi trebuit sa fie continuatorul acestei pozitii. Acesti votanti sunt aproape la fel de nemultumiti de PNL si de PSD.

Si totusi se profileaza o alianta intre PNL si USR, anuntata practic de presedintii ambelor partide. Nu e deranjanta pentru votantii USR?

Sustinerea lui Dacian Ciolos e elementul care conteaza in planul comunicarii mai mult decat alianta cu PNL.

Premierul Ciolos a devenit un jucator electoral atipic. Este o miza de campanie fara a fi politician, fara a candida. Cum poate dl Ciolos, din afara jocului politic, sa mobilizeze electoratul?

Deja o face. Creionarea unei aliante, unui proiect in jurul sau, devine un mijloc de a obtine voturi pentru a-l sustine pe Dacian Ciolos. E un avantaj faptul ca nu trebuie creata o alianta oficiala PNL - USR, partidele isi pot mentine identitatea si mesajele proprii, colaborand punctual pentru mentinerea premierului.

Dar pot aparea si probleme. De exemplu, Ciolos nefiind membru de partid nu poate participa in campanie. Situatia e putin bizara.

Cand se duce la vot, un sustinator al lui Dacian Ciolos are in fata o lista cu oameni asupra carora dl Ciolos nu are niciun control politic, care nu exista nicio garantie ca il vor sustine politic. Ba chiar poate fi nevoit ca pentru a ajunge dl Ciolos premier sa voteze o figura expirata a PNL. Nu e un paradox?

Pentru cei care vor sa voteze Ciolos, dar nu si PNL, exista USR. Situatia se complica daca votantul nu gaseste ce doreste nici pe lista USR. Optiunea poate fi dificila si intervine intrebarea daca trebuie votat cu cineva sau nu.

Dl Ciolos a anuntat o platforma de proiecte la care ar urma sa se ralizeze PNL si USR. Poate o platforma de principii sa mobilizeze la vot electoratul?

Atractia catre proiecte nu e si nici nu cred ca are cum sa fie foarte mare. Cred ca vor conta mai mult lucrurile deja realizate si care sunt importante pentru clasa mijlocie din mediul urban mai ales. Va conta mai mult capacitatea Guvernului de a-si promova realizarile din acest an, in special cele legate de debirocratizare.

Vorbiti de realizarile Guvernului. Potrivit sondajelor, daca premierul are o cota foarte inalta de incredere, Guvernul are o cota cu mult mai modesta, iar ministrii luati in parte chiar mai putin. Cum se explica distanta foarte mare intre popularitatea premierului si cea a Guvernului?

Exista o nemultumire constanta a romanilor fata de activitatea autoritatilor centrale. La Dacian Ciolos oamenii se raporteaza diferit datorita combinatiei dintre stilul de comunicare, provenienta sa culturala, geografica de ardelean si faptul ca este tehnocrat.

E ca si cum ne-am gandi la o echipa de fotbal, lumea reactioneaza negativ la stema sau numele ei, dar este favorabila unui anumit jucator din echipa.

Cum va explicati ca un partid aparut de numai cateva luni, care are structuri teritoriale slabe, cum este USR, aduna procente consistente si nu numai in zona urbanului mare?

Singurul fenomen comparabil cu USR este candidatura Monicai Macovei la prezidentiale in 2014. Nici aceasta oferta politica nu se bazeaza pe structuri in teritoriu. USR are asadar sanse sa obtina o distributie a voturilor asemanatoare cu aceea obtinuta de Monica Macovei, adica 10-15% din voturile sale in rural. Ceea ce e foarte putin, pentru ca acolo sunt cam jumatate dintre votanti.

USR prinde mult in orasele mici, pentru ca este o alternativa la cele doua partide mari. In multe parti din vechiul regat liberalii s-au decredibilizat, pentru ca filialele PNL fie nu sunt eficiente, fie au intrat in jocuri cu PSD.

Nu e insa clara soliditatea acestei sustineri, nu e clar in ce masura oamenii acestia vor si veni la vot pe 11 decembrie si in ce masura voturile lor vor fi numarate corect, daca USR nu va avea oameni in sectii. Este cu mult mai usor sa spui in sondaj ca votezi un partid decat sa votezi efectiv.

Deocamdata nu este o revolutie electorala, dar anvergura e interesanta, este un fenomen atipic care poate fi instabil.

Ceea ce a scos pana acum oamenii la vot a fost emotia negativa generata de greseli majore ale unui partid. In 2014, de exemplu, s-a votat masiv pe fondul scandalului din diaspora. Fara o asemenea eroare majora a unui partid, ne putem astepta la o prezenta consistenta la vot?

Nu cred ca prezenta va fi foarte mare. Momentele de emotie se intampla rar la alegerile intr-un tur sau in primul tur. Sunt specifice turului al doilea. Singura exceptie au fost localele din 2012, primul scrutin dupa masuri de austeritate.

In mod normal, asta mi-ar spune ca rezultatele ar trebui sa fie asemanatoare celor din primul tur al prezidentialelor din 2014, cand V. Ponta a luat 40%, iar C.P.Tariceanu 5%.

Dar este de urmarit un lucru: conducerea PSD este mai activa decat era inainte de localele din acest an. Campania e mai dura, intesitatea mai mare, ceea ce e periculos pentru PSD. Cu cat conducerea partidului comunica mai puternic si mai dinamic, cu cat mesajele sale sunt mai ascutite si mai emotionale, cu atat contrareactia e mai mare.

Daca vom vedea o prezenta mare, vom sti ca PSD a mobilizat la vot impotriva sa. Daca prezenta va fi mica, inseamna ca PSD nu a degajat emotie impotriva sa, asa cum face cand transforma scrutinul intr-un referendum cu privire la PSD.

Deci inteleg ca soarta campaniei depinde exclusiv de PSD, cel care fie pierde, fie castiga alegerile?

In speta actuala, PSD+ALDE. Lucrurile sau asa, pentru ca tabara non-PSD e cu mult mai rasfirata. PNL+USR+UDMR obtin impreuna cat PSD+ALDE. Intr-o formula fara PSD+ALDE, e posibil sa fie nevoie si de PMP. Cand trei partide au cat doua, lucrurile se complica, inclusiv la impartirea ministerelor, negocierile sunt mai complexe.

Deci daca PSD-ALDE nu fac greseli majore....

...vor fi foarte aproape de 50% sau chiar peste.

Creste dl Iohannis in sondaje?

Nu mi se pare ca e o crestere. Presedintele a fost mereu undeva sub 55% si s-a stabilizat dupa cota nerealista imediat dupa alegeri. La fel era si increderea in Traian Basescu la doi ani dupa alegere. Suspendarea din 2007 l-a ridicat din nou si l-a tinut 2 ani desul de sus, dupa care a inceput din nou sa coboare.

Este un moment important pentru Klaus Iohannis. Aceste alegeri parlamentare vor seta scena pentru urmatorii ani, inclusiv pentru alegerile prezidentiale din 2019.

Pragmatic, poate chiar cinic vorbind, in perspectiva prezidentialelor, ii convine dlui Iohannis un Dacian Ciolos cu o popularitate atat de mare si pe un evident trend de crestere? Nu risca sa aiba un concurent?

Discutia poate deveni foarte complicata. Depinde si de ceva ce nu prea auzim la politiceni si i s-ar putea aplica lui Iohannis - modestia. E posibil ca, daca vede pe cifre ca nu are o sanse sa castige, mai bine sa castige Dacian Ciolos.

E o posibilitate pe care nu o luam in calcul, obisnuiti cu politicieni care pleaca numai in catuse sau pe targa. Eu nu spun ca se va intampla, dar se poate intampla. Dupa cum e posibil ca dl Ciolos sa nu vrea sa fie presedinte sau sa vrea abia din 2024. Sunt ecuatii complicate care tin si de relatia interpersonala, felul in care isi vad cariera politica.

Dar eu v-as atrage atentia asupra unui paradox si mai mare. Ar fi extrem de greu pentru Klaus Iohannis sa castige un al doilea mandat in contextul in care PNL ar fi la putere dupa aceste alegeri si ar juca un rol major. Am avea in 2019 un presedinte in functie de 5 ani si partidul care il sustine la putere de 3 ani.

E greu sa castigi in aceste conditii si Traian Basescu, un foarte bun politician de campanie, a avut probleme in 2009.

Paradoxal, pe Klaus Iohannis l-ar ajuta foarte mult in sensul realegerii un set de circumstante prin care PSD sa fie la putere in urmatorii trei ani, sa existe o serie de conflicte care sa-l profileze pe Iohannis drept oponent al PSD.

Sigur, exista unele probleme: Iohannis ar trebui sa desemneze un premier PSD, ceea ce i s-ar putea reprosa intr-un conflict cu PSD: ati numit premierul, e vina dvs!

Cum va explicati procentele foarte mari ale lui Victor Ponta?

Se potriveste foarte bine profilului unei mari parti din votantii PSD si ALDE. Pentru ei, este omul care a manageriat perioada post-austeritate si apartine lumii lor.

Exista votanti PSD in rural si urbanul mic care se gandesc la aspectele economice ale guvernarii Ponta. El articuleaza foarte bine si grijile imense ale votantilor PSD de 40-60 de ani, bugetari bine platiti din Bucuresti si marile orase.

Prin comparatie, Liviu Dragnea, care sta mai prost decat Victor Ponta, ar avea mai multa priza in mediul rural si in orasele mici, bazin care nu mai e cel mai important pentru PSD acum.

PSD nu a abandonat mediul rural si electoratul cel mai sarac, dar incepe sa aiba de cativa ani buni o sustinere in afara acestui electorat traditional.

Acestui electorat nou pentru PSD i se adreseaza proiectul taierii de taxe?

Eu vad acest proiect ca pe o manusa aruncata PNL-ului si chiar motiv de distractie in interiorul PSD, pentru ca liberalii nu au avut o oferta raspicata pentru mediul de afaceri. Asta este o oferta suplimentara a PSD, fata de ceea ce face deja.

Pentru electoratul urban, PSD promite oprirea schimbarilor in invatamant, in sanatate, readucerea statului in economie, lucru foarte important pentru bugetari.

Pentru votantii foarte saraci, nu prea ai nevoie de oferta electorala in sensul traditional, conteaza credibilitatea primarilor, masinaria.

Europa este maturata de un curent nationalist care la noi nu pare sa decoleze. PRU, Partidul lui Marian Munteanu au cote sub pragul electoral. Cum se explica?

Cred ca un bazin conservator eurosceptic, crestin exista, este semnificativ, contine cel putin o cincime din populatia din tara, dar este la PSD, partid de la care este cel mai greu sa iei electorat.