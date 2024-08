Ramanem in poza PSD+ALDE = guvernare, daca nu se intampla ceva care sa antagonizeze electoratul, adica o emotie puternica generata de un candidat care gafeaza grav sau aparitia unui personaj care se branduieste in cel care poate aduce schimbarea. Iar singurul care are ingrediente pentru asa ceva e Dacian Ciolos, considera sociologul Gelu Duminica.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Gelu Duminica a apreciat ca unii dintre ministrii proveniti din ONG-uri "au decredibilizat ideea de societate civila pentru o perioada. Ong-izarea Guvernului de multe ori nu a adus lucruri bune si multe gafe ale lor se vor intoarce bumerang in capul nostru imediat ce un guvern politic va fi instalat pentru ca le-am cautionat prin tacere".

Gelu Duminica atrage atentia asupra ipocriziei: "O societate e sanatoasa cat timp fiecare dintre noi se implica. Dar noi dam spaga si pe urma injuram spagarii. Romanul e ipocrit. Nu asculta manele, dar daca te uiti pe YouTube vezi ca Salam are un miliard de vizualizari".

Traim vremuri extrem de agitate, cu mult scandal. Ce impact au ele asupra electoratului?

Senzatia de lehamite este evidenta, numarul celor care participa la alegeri este din ce in ce mai mic si scaderea va continua. Creste distanta sociala dintre reprezentanti si reprezentati. Reprezentatul e perceput ca o noua tipologie de stapan.

Ads

Exista vreo iesire din aceasta tendinta?

Intarirea societatii civile, al carei rol e sa contrabalanseze puterea statului. Din pacate, insa, de multe ori, la noi organizatii nonguvernamentale vor sa ia rolul statului, uitandu-si propriul rol.

Statul nu doreste schimbarea sociala nicaieri in lume, pentru orice stat e confortabil sa ramana la acelasi nivel, sa ofere aceleasi servicii. Presiunea trebuie sa vina de jos si ea nu vine.

Presedintele le recomanda proteste celor care sunt nemultumiti. Ele nu prea exista insa decat in caz de mare emotie: Colectiv, votul in cazul Oprea. Nu exista ferment pentru asa ceva?

E lehamite: nu se schimba nimic. Societatea duce lipsa de lideri. Asta nu inseamna sefi. Exista o mare diferenta intre reprezentanti si reprezentativi pentru societate. Reprezentanti avem. Si Nicusor Dan se erijeaza in reprezentant, de exemplu.

Este el reprezentativ? Nu stiu, eu zic ca nu. Unii se regasesc in modul lui de a face, dar deocamdata nu stim ce isi propune. Daca vrei sa achiesezi la valorile promovate de omul reprezentativ ar trebui sa stii ce vrea. Pentru mine e halucinant faptul ca USR nu si-a facut publica viziunea. De la ei aveam alte asteptari.

Ads

Viziunea lor e antisistemul.

De ce antisistem si nu pentru imbunatirea, eficientizarea sistemului? De ce mereu trebuie sa fim anti ceva, anti-Basescu, anti-Ponta etc?

De fapt, noi nu ii vrem pe "aia", noi ii vrem pe ai nostri. Si cand ai nostri gafeaza suntem pusi in off-side si nu stim ce sa facem: daca zicem ceva inseamna ca ai nostri sunt ca ei.

Eu cred ca unii dintre fostii mei colegi din societatea civila, acum membri in Guvern, au decredibilizat ideea de societate civila pentru o perioada. "Ong-izarea" Guvernului de multe ori nu a adus lucruri bune si multe gafe ale lor se vor intoarce bumerang in capul nostru, imediat ce un guvern politic va fi instalat pentru ca le-am cautionat prin tacere.

Adica?

N-am zis nimic cand bugetul a fost aprobat fara o dezbatere publica, cand s-au dat mai multe OUG decat a dat Guvernul Ponta (statistica asa zice), cand oameni din Guvern spun ca nu prea stiu cum functioneaza aparatul si nu au ce sa-i faca (vezi ministrul Voiculescu). N-am zis nimic pentru ca programul care gestioneaza fonduri europene nu functioneaza nici acum.

Ads

Un exemplu de masura luata fara cap: tichetele sociale de 50 de lei menite sa incurajeze trimiterea copiilor la gradinita au fost introduse prin preluarea programului unui ONG fara o minima evaluare, fara sa vada daca sistemul poate duce masura, daca banii produc impactul scontat, fara sa se citeasca ce au facut alte tari in aceasta privinta.

Scriptic rezultatul e bun. In fapt, insa, copiii se duc in aceleasi gradinite cu spatiu insuficient, infrastructura e la pamant, cadre didactice necalificate si de unde ajung apoi in scoli foarte slabe, de unde tot analfabeti ies.

Deci bagam bani haotic in gradinite, desi marea problema nu e invatamantul prescolar, ci faptul ca 25% dintre elevii de clasa a 8-a nu stiu sa scrie si sa citeasca fara sa fi fost repetenti sau corigenti. In loc sa pun bani in cresterea calitatii sistemului educational, i-am pus intr-o chestiune de imagine.

In plus, multi directori mi-au spus ca inregistreaza o absenta la cinci reale ca sa nu piarda oamenii banii. Aruncam 70 de milioane pe an intr-o zona de unde nu o sa se intoarca nimic si fara nicio analiza de impact.

Ads

Dar nimeni n-a spus nimic. Daca PSD lua la fel o initiativa a ONG-ului dnei Geoana, ce se intampla?

Acuzati faptul ca nimeni nu apara principiile, ci doar oamenii?

Principiul nu prea conteaza, sunt ai nostri. Cand guvernul politic va face aceleasi greseli, ce argumente vom avea? Principiul plagiatului trebuie sa fie acelasi, ca vorbim de Kovesi sau de Ponta. Societatea civila a preluat metehnele pe care le acuza la fortele politice.

Dacian Ciolos poate fi un lider reprezentativ pentru societate?

Are toate ingredientele necesare, dar nu a trecut printr-o criza. Iar crizele genereaza leadership-ul adevarat. Dar nici de la dl Ciolos nu stim bine ce vrea ca doctrina, ca viziune economica, ca filosofie de dezvoltare a Romaniei.

Ideologia si doctrina sunt considerate neimportante, desuete, de foarte multi, cei mai multi.

Romania nu are autostrazi pentru ca aceia care ar fi trebuit sa creeze o viziune acum 20 de ani nu o aveau. In urma cu 50 de ani, un barbat din SUA spunea "am un vis" si iata ca el a devenit realitate cand un afro-american, pe jumatate, a devenit presedintele SUA.

Ads

Nu poti sa realizezi ceva daca nu ai un vis. Iar ideologia inseamna inclusiv un vis care se materializeaza in programe operationale, in schimbari legislative.

Noi nu am avut oameni politici care sa promoveze o viziune: unde vad Romania peste 20 de ani? Noi suntem in tara unde stanga ia masuri liberale, dreapta ia masuri sociale. Oameni de dreapta promoveaza datul de bani pentru biserici si oameni de stanga ii injura pe homosexuali. E complet anapoda si nu mai stii la ce sa te astepti.

Guvernul Ciolos, care a introdus tichetul social si pachetul anti-saracie, are in interior oameni care se clameaza de dreapta si este curtat de PNL. Eu nu pot intelege asa ceva.

Daca nu ne mai intereseaza ideologia, politica, votul, ce inseamna democratia, de fapt, pentru romani?

E un dat neconceptualizat. Putem sa calatorim in strainatate, libertate de exprimare ca racoreala. Nu cred ca intelegem ce inseamna democratia, cat de greu se obtine, cata munca presupune. Nu stiu daca intelegem ca, in lipsa unei societati civile puternice, democratia poate sa duca si la forme autoritare.

Ads

Dar noi nu avem o nostalgie a autoritarismului? Ne place mana forte, Vlad Tepes...

Avem nevoie de tatuc. Vrem democratia cu tatuc si tepe in Piata Victoriei. Si pentru ca acum nu exista tatuc, fiecare e retras la treaba lui, tuica lui, alambicul lui pentru ca oricum "corb la corb nu-si scoate ochii". Ei cu ale lor, noi cu ale noastre.

Si atunci ce a ramas din revolta Colectiv?

A fost o detensionare. A fost ridicat capacul de pe oala, au iesit aburii, apoi a fost pus la loc. Sa nu intelegeti ca l-a pus o forta oculta. Nu. E letargia.

O societate e sanatoasa cat timp fiecare dintre noi se implica. Dar noi dam spaga si pe urma injuram spagarii. Romanul e ipocrit. Nu asculta manele, dar daca te uiti pe Youtube vezi ca Salam are un miliard de vizualizari. Nu ne place ca celalalt pute, dar avem cel mai mic consum de sapun si pasta de dinti din Europa.

Suntem intelectuali cu totii, insa avem printre cele mai mici consumuri de carte din Europa. Dar cate smartphone-uri avem?

Ads

La ce prezenta la vot va asteptati la parlamentare?

46-50% pentru ca ma astept sa apara elemente care sa antagonizeze electoratul. Politicienii stiu ca mobilizeaza cel mai bine emotiile, nu ideile.

Ce elemente?

Nu stiu, poate fi vorba de incarcerarea unor lideri, de aparitia in campanie a unui personaj gen Ciolos, care nu neaparat sa intre, ci sa gireze o formatiune.

Dacian Ciolos poate genera emotie?

Nu transmite emotie, nu are charisma oratorului, dar poate genera mobilizare pentru ca are aura de om integru. Face multe greseli, dar nu face mizerii. Unde au scuipat ani de zile politicienii, vine si pupa Ciolos. E suficient ca sa scoata la vot electorat urban educat, care nu mai voteaza demult.

Gheorghe Falca (coordonatorul campaniei PNL- n.red.) a schimbat, intr-o emisiune de televiziune, directia de la electoratul educat, antreprenori, catre populatia saraca, lipsita de sprijin. Este o constientizare a faptului ca PNL nu mai are acces la electoratul educat, ceea ce Ciolos poate. E drept ca jocul politic nu e pentru oameni care vor sa ramana imaculati.

Deci prezenta poate creste daca apare in campanie o emotie puternica generata de un candidat care gafeaza grav, ca la prezidentiale, si anatagonizeza electoratul sau daca apare un personaj care se branduieste in cel care poate aduce schimbarea. Singurul care are ingrediente pentru asa ceva e Dacian Ciolos. Si daca nu apare emotia si/sau liderul?

Daca nu se intampla ceva care sa antagonizeze electoratul, ramanem in poza PSD + ALDE = guvernare. Liviu Dragnea sta pe pozitia "ursul merge, cainii latra". PSD a invatat din campaniile precedente ca e suficent sa nu gafeze, gafeaza ceilalti destul incat sa nu fie nevoie sa faca ceva.

Cum de e Victor Ponta atat de sus in sondaje? E atat de charismatic?

Are charisma sub forma de "miticism". Pentru mine charisma adevarata este ceea ce arata Obama. Eu nu cred ca personajul Ponta aflat in fruntea altui partid decat PSD poate obtine mai mult de 5%. Structura electoratului PSD il propulseaza. Ca dovada, PRU este la 1% cu toata incercarea de alipire de Ponta.

Nationalismul nu e o carte castigatoare in Romania?

Nu e, pentru ca nu are lideri charismatici. Romania nu are o Le Pen, nu are un Tsipras.

Dar urechi pentru discursul unui asemenea lider ar fi?

Sigur ca da, intotdeauna au existat. Acum 15 ani trimiteam in turul al doilea al prezidentialelor un om cu un discurs infiorator. Insa Vadim era in perioada lui de gratie un lider autentic, avea cultura solida, era un sociolog fin. Romania mai poate experimenta asa ceva.

Ads