Romanii din diaspora se plang ca mii de voturi prin corespondenta nu au mai ajuns la destinatie si au fost declarate invalide

Singura sansa ca sa voteze este sa mearga la cea mai apropiata sectie pentru ca "procesul de inregistrare a voturilor prin corespondenta s-a incheiat in 3 decembrie", a spus pentru Libertatea Constantin Mituletu, presedintele AEP.39.244 de romani din strainatate au trimis cereri pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare de duminica. Presedintele AEP, Constantin Mituletu, spune ca BEC a aprobat si trimis prin Posta Romana 38.500 de voturi prin corespondenta.Insa, pana sambata dimineata, 5 decembrie, doar 21.329 de voturi au fost declarate valide, adica au ajuns in Romania, iar restul de 14.471 nu se stie ce s-a intamplat cu ele."Plicul NU a fost validat". Acesta este mesajul pe care l-au primit recent multi romani din strainatate din partea noreply@votstrainatate.ro, o adresa de e-mail care corespunde site-ului unde s-au inregistrat sa voteze prin corespondenta.Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu, spune ca problema tine de "serviciile postale in pandemie" si ca ce nu s-a inregistrat pana pe 3 decembrie la AEP este pierdut."Vorbim de serviciile postale din alte tari. De aceasta operatiune se ocupa Posta Romana, noi nu facem altceva decat sa inregistram in sistemul informatic efectiv ce a ajuns la misiunile diplomatice ori la birourile pentru corespondenta. Aici nu tine de organizare, tine de serviciile postale in pandemie", a mai declarat Constantin Mituletu."Posta Romana stie, noi nu avem nicio atributie pe aceasta parte. Noi le pregatim, le dam, ei le trimit, le primesc. Este posibil ca serviciul respectiv sa nu fi fost recunoscut ca fiind gratuit, totul tine de contractul postei, nu avem nicio legatura. Noi primim sesizari pe votstrainatate.ro, am tot primit, totul este dus-intors in competenta postei. Sunt 21.329 si ceva venite din 39.000 si ceva, restul de 18.000 nu sunt", a completat seful AEP.Ulterior, acesta a precizat sursei citate ca din cele 39.244 de cereri inregistrate pe site-ul votstrainatate.ro BEC a validat si trimis doar 35.800 de plicuri pentru votul prin corespondenta."S-a cerut la Posta sa ne spuna si sa lamureasca aceste aspecte. Inteleg ca sunt 35.800 de cereri validate si nu 39.000 cati s-au inscris. Din acestea, au plecat toate plicurile si o sa ne spuna Posta cate au ajuns la destinatari si cate s-au intors la AEP", a precizat Constantin Mituletu.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Cine este prima persoana care a dat "start" votului din Noua Zeelanda Pe forumul Reddit Romania, mai multi romani din Olanda si Norvegia au raportat aceasta situatie in mesajele postate, scrie The Epoch Times Romania "Plicul dumneavoastra cu votul pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 6 decembrie 2020 NU A AJUNS la Biroul Electoral pentru Votul prin Corespondenta. Va rugam sa va indreptati catre cea mai apropiata sectie de vot "."Trimis pe 17 noiembrie din Amsterdam, 2 voturi noi plus alti 2 prieteni, niciunul nu a ajuns"."La fel, tot din Amsterdam x 2"."Am trimis pe 18 noiembrie si mai stiu de alti 4 prieteni. Nici la ei nu a ajuns plicul si nici noi nu cred ca vom ajunge la sectia de votare din pacate (Olanda)"."Al meu, (si al sotiei), nu a ajuns din Norvegia, plicurile au fost trimise la inceputul lui Noiembrie"."Nici al meu nu a ajuns. Din Olanda".Acestea sunt doar cateva dintre mesajele postate de catre romanii din diaspora pe Reddit.Mesajele romanilor din diaspora FOTO Captura Reddit