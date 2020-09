Peste 7.000 de romani din strainatate s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, "pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 15 septembrie, ora 12,00, a fost depasita borna de 7.000 (n.n. - 7.002) de inregistrari pe portalul www.votstrainatate.ro ale alegatorilor romani din afara tarii care au optat pentru votul prin corespondenta, cu aproape 1.000 mai multe decat in ziua precedenta, in timp ce pentru votul la sectia de votare s-au inscris 2.047 de cetateni romani din diaspora".AEP reaminteste ca, potrivit legislatiei in vigoare, inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare a demarat la data de 1 aprilie 2020 si ar fi urmat sa se incheie odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, adica in data de 21 septembrie 2020.De asemenea, o propunere legislativa aprobata de Parlament prevede prelungirea acestui termen cu 30 de zile, masura care va intra in vigoare dupa promulgarea legii si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, atrage atentia ca mai multe tari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondenta."In conditiile in care multe state - si de la nivelul Uniunii Europene, dar si din afara spatiului european - vor interzice infiintarea de sectii de votare atat in afara misiunilor diplomatice, cat si in interiorul acestora, le recomand tuturor romanilor din diaspora sa opteze pentru votul prin corespondenta, ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara costuri si fara riscuri, mai ales in contextul incertitudinii legate de evolutia pandemiei de coronavirus", a declarat presedintele AEP, conform sursei citate.AEP precizeaza ca, pentru inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro, actul de identitate romanesc utilizat trebuie sa fie acceptat de legislatia romaneasca si sa fie valabil, numele si prenumele trebuie sa fie scrise intocmai ca in actul de identitate, iar scan-ul documentelor atasate trebuie sa fie complet si vizibil integral, inclusiv fotografia si data expirarii actului de identitate.Totodata, AEP mentioneaza ca documentul de sedere in strainatate trebuie sa fie prevazut in lista din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627/2019 si ca este necesara transmiterea unuia dintre documentele care atesta sederea in strainatate, specific pentru fiecare tara, conform Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627/2019, care poate fi accesat la urmatorul link: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/ordin_1627_din_2019_anexe.pdf , chiar daca in pasaport este mentionata tara de domiciliu sau resedinta.Lista documentelor de identitate romanesti este: cartea de identitate; cartea electronica de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; pasaportul simplu; pasaportul simplu electronic; pasaportul simplu temporar, mai arata AEP, mentionand ca din categoria documentelor de identitate nu fac parte certificatul de nastere si titlul de calatorie.Toate informatiile privind procedura de inscriere cu una dintre cele doua optiuni de vot sunt disponibile pe portalul www.votstrainatate.ro la urmatoarele linkuri: https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotCorespondenta https://www.votstrainatate.ro/Mesaj/PrezentareVotSectie . Intrebari si sesizari legate de procedura de preinregistrare si inscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro, mai mentioneaza sursa citata.