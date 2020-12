Alegeri parlamentare 2020. Al doilea deces, in ziua scrutinului. Un barbat de 77 de ani a murit intr-o sectie din Bucuresti

Incidentul a avut loca la sectia de la Scoala Gimnaziala 47, iar anuntul a fost facut public de reprezentantul sectiei de votare, Mihaela Elena Ivan."Cand crezi ca totul o sa fie liniste si pace se intampla inevitabilul: o persoana in varsta, 77 de ani s-a prabusit in cabina de vot , cu stampila in mana.Cu cateva minute inainte am vorbit cu dansul deoarece a intrat la noi in sectie. Operatorul i-a verificat cartea de identitate si l-a redirectionat alaturi.5 minute mai tarziu s-a pornit larma. Inainte sa intre in cabina glumea cu vecinul.2 ambulante si 30 de minute mai tarziu, incercari de resurcitare nereusite si un raspuns final trist", scrie Mihaela Elena Ivan pe Facebook Citeste si: