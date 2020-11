BEC: Alegatorii romani voteaza la orice sectie din strainatate, cu dovada domiciliului sau resedintei

Potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central, documentul care atesta resedinta in strainatate poate fi prezentat biroului electoral al sectiei de votare din strainatate in original, in copie sau in format electronic, dupa caz.Alegatorul cu resedinta in strainatate care detine un document ce atesta resedinta in strainatate al carui termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020 isi poate exercita dreptul de vot.CITESTE SI:In cazul in care, conform comunicarii Ministerului Afacerilor Externe catre toate sectiile de votare din strainatate, prevederile legislatiei statului care a emis documentul ce atesta resedinta sunt mai favorabile, acestea se aplica cu prioritate.Pana cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea primei zile a votarii, MAE intocmeste si aduce la cunostinta publica lista documentelor ce atesta resedinta in strainatate ale caror termene de valabilitate au expirat anterior datei de 1 martie 2020 si care sunt considerate valabile de statul emitent.Conditia prezentarii unui document ce atesta resedinta in strainatate nu se aplica in cazul candidatilor - daca acestia candideaza in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, personalului misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, sectiilor consulare si institutelor culturale din strainatate, militarilor, politistilor si personalului civil roman din institutiile sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala trimisi in misiune in teatre de operatiuni din strainatate, precizeaza BEC.CITESTE SI: