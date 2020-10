Alegeri in decembrie sau in martie - care e diferenta. Guvernul Orban in fata celei mai grele decizii

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Desi pare hotarat si are motive serioase sa nu le amane, Ludovic Orban se va afla in fata unei dileme grele: va obtine o majoritate cu legitimitate scazuta sau va arunca in aer finantele tarii.Mai intii trebui precizat contextul epidemiologic. Dupa deschiderea scolilor si a sectorului HORECA in prima jumatate a lunii septembrie, numarul de cazuri de coronavirus a explodat. Efectul a fost cumulativ si se vede abia in aceste zile. Nu exista motive sa credem ca va scadea in viitorul apropiat, dimpotriva, el va ramane constant, in cel mai fericit caz, adica peste doua mii de cazuri noi in fiecare zi. Un lockdown national ar putea sa niveleze curbele pentru o perioada, dar Romania, ca si alte tari, nu si-l mai permite, din ratiuni economice. Restrictii punctuale sau regionale mai sunt posibile pentru controlul focarelor, insa, in materie de reglementari, s-a facut cam tot ce era de facut.In aceste conditii, va trebuie sa avem campanie electorala pe parcursul lunii noiembrie si alegeri pe 6 decembrie. Emotia colectiva nu va fi deloc favorabila actualului partid aflat la guvernare. E de asteptat ca partidele de opozitie vor profita de situatie si vor cere guvernului sa amane alegerile pentru luna martie 2021. Evident, justificarea unei asemenea amanari e subtire.Din punct de vedere epidemiologic, intre decembrie si martie nu e nicio diferenta. Si in ultima luna de iarna sau prima luna de primavara, gripa obisnuita va circula in paralel cu coronavirusul. Mai mult de trei luni alegerile nu pot fi amanate. Daca guvernul nu ia o serie de masuri drastice, e improbabil ca vom avea o scadere a numarului de cazuri. Orice decizie, inclusiv intrarea scolilor in scenariul rosu, are impact financiar urias si adanceste dezechilibrele macroeconomice. Desigur, mai exista si alte decizii cu efecte locale, de care guvernul se va feri mai degraba din ratiuni politice.Un efect va fi o participare scazuta la vot . E posibil sa avem chiar un record (aproximativ 35%), pe fondul panicii create de numarul mare de cazuri, de internari la ATI si, mai ales, de decese. Pe cine va avantaja rata scazuta a participarii? Foarte probabil ca va avantaja alegatorii care gasesc o miza suficient de mare sa iasa din casa in contrapondere cu teama de contaminare. Foarte probabil, deci, ca va dezavantaja alegatorii pentru care costurile contaminarii sunt mai mari (varstnicii si persoanele cu comorbiditati), in buna parte electoratul traditional al PSD Adaugati aici strategia inepta marca Ciolacu/Firea de a contesta alegerile locale din Bucuresti, acuzand fraude masive, si o sa intelegeti de ce votantul mediu al PSD nu va mai gasi motive serioase sa-si riste sanatatea. Lucrurile arata roz, din aceasta perspectiva, pentru viitoarea majoritate PNL USR +, insa realitatea va arata rau. Vom avea un executiv cu o legitimitate foarte scazuta pentru urmatorii patru ani. Cel putin urmatorii doi nu vor fi deloc usori in contextul dublei crize (sanitare si economice), pentru ca presupun reforme, reduceri de cheltuieli si o oboseala crescanda a populatiei, obligata sa accepte un nou mod de viata. Atunci cand 65% din corpul electoral nu iese la vot, potentialul de protest si contestare e semnificativ. Oricat de solida va fi majoritatea parlamentara, legitimitatea ei, la radacina, e subreda, intrucat numarul de sustinatori care i-au oferit credit in decembrie va fi destul de mic. Asadar, se anunta o guvernare extrem de grea, cu multe remanieri si, nu e exclus, chiar cu reconfigurari de majoritati in parlament.Primul efect va fi intrarea in vigoare a amendamentului votat de PSD si aliatii actuali, care prevede cresterea pensiilor cu 40%. Cum au atras atentia expertii si politicienii responsabili (putini, cati au mai ramas), ratingul Romaniei se va prabusi imediat, imprumuturile vor fi tot mai greu de contractat, cu dobanzi prohibitive. In contextul actual de dubla criza, in care statele isi dramuiesc cu atentie cheltuielile, Romania va arata ca un om nebun care joaca la ruleta toti banii, in timp ce cazinoul e in flacari. De ce va intra in vigoare amendamentul? Fiindca guvernul miza pe o strategie de tergiversare, prin retrimitere in Parlament si contestare la CCR , pana cand un nou legislativ sau un cabinet incarcat electoral vor putea sa impiedice dezastrul (decembrie era un termen rezonabil).Adaugati la aceasta catastrofa financiara si bugetul pentru 2021, care nu va trece de actualul parlament pana-n martie, decat cu o puzderie de alte corectii populiste, impovaratoare pentru viitorul tarii. Da, teoretic, PSD va putea castiga alegerile in martie 2021 si poate va reusi sa incropeasca o majoritate, insa tara pe care o va prelua va fi o ruina. In asemenea conditii, o guvernare PSD nu va rezista nici macar un an, va fi marcata de instabilitate politica majora, dar asta nu va face decat sa adauge crizelor in mijlocul carora ne aflam.