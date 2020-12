Alegeri parlamentare 2020. 37.632 alegatori au votat in Republica Moldova

"Multumesc alegatorilor pentru un vot democratic si responsabil in conditii dificile de pandemie", a transmis ambasadorul."In Republica Moldova, in cele 30 de sectii deschise aici, au votat 37.632 alegatori. Sectia "campioana" a fost Chisinau 1 (cum altfel?!), de la Sectia Consulara, cu 3.031 votanti. Le multumesc din inima tuturor, colegilor mei, presedintii, loctiitorii, operatorii de tablete, membrii simpli din sectiile de votare si, nu in ultimul rand, alegatorilor pentru un vot democratic si responsabil in conditii dificile de pandemie!", a scris, duminica noapte, pe Facebook , ambasadorul Romaniei la Chisinau.Pe durata zilei de duminica, au fost momente in care timpii de asteptare la sectiile de votare din Republica Moldova au ajuns la o ora.CITESTE SI: REZULTATE PARTIALE alegeri parlamentare 2020. 87% dintre sectiile de votare numarate: PSD - 30,05%, PNL - 24,86%