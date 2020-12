Alegeri parlamentare 2020. A doua zi a votarii in strainatate s-a incheiat in Auckland. Au votat 93 de romani

Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, in sectia din Noua Zeelanda au votat 93 de romani.La 12,00, ora Romaniei, se vor inchide si sectiile de votare din Australia de la Canberra, Melbourne si Sydney. Votarea este in curs de desfasurare in 694 de sectii din afara tarii.MAE reaminteste ca cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota la oricare dintre cele 748 de sectii organizate in strainatate.Sectiile de votare sunt deschise intre orele locale 7,00 si 21,00, cu posibilitatea prelungirii programului pana cel mult la ora 23,59 in cazurile in care mai exista alegatori care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare sau se afla la rand in afara acestuia, pentru a intra in localul de vot Ministerul recomanda insistent respectarea masurilor de protectie sanitara aplicabile la sectiile de votare din strainatate si a masurilor adoptate de autoritatile din statul de domiciliu/resedinta in contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv in contextul deplasarii catre/dinspre sectia de votare.Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot vota pe baza unuia din urmatoarele acte: pasaportul simplu, pasaportul simplu temporar,pasaportul simplu electronic, cu mentionarea tarii de domiciliu.Cetatenii romani cu resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot cu un document de identitate romanesc (cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar), insotit de un document emis de autoritatile statului de resedinta prin care se dovedeste dreptul legal de sedere in strainatate pe o perioada mai mare de 90 de zile. Lista acestor documente poate fi consultata la www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf.Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot chiar daca actele de identitate romanesti enumerate mai sus au expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020.Informatii despre scrutin sunt disponibile pe site-ul www.mae.ro intr-o sectiune dedicata, care cuprinde si harta interactiva a sectiilor de votare. De asemenea, alegatorii romani din strainatate au la dispozitie o linie telefonica - 0040214312065, cu tarif normal, disponibila permanent pana pe 7 decembrie, ora 20,00.Citeste si: