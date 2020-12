Alegeri parlamentare 2020. Campania electorala se incheie sambata, la ora 7:00

Potrivit Legii pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de ziua votarii si se incheie cu 24 de ore inainte de momentul inceperii votarii.Prin urmare, campania pentru scrutinul din 6 decembrie a inceput in 6 noiembrie, fiind o campanie atipica din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Campania in audiovzual s-a incheiat vineri, la ora 7:00.Conform legii, continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor sunt facute de catre: ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si de ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane.