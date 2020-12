Alegeri parlamentare 2020. Cel mai in varsta alegator are 105 ani si a votat ''pentru binele Romaniei'

El se numeste Panait Mitel si este din localitatea Tudora. Este veteran de razboi, iar dupa ce a luptat in Al Doilea Razboi Mondial si a fost prizionier in lagarele rusesti, fiind plecat timp de sapte ani din Romania, s-a intors mai puternic si cu o dragoste mai mare fata de tara sa.Panait Mitel reprezinta un model pentru familie, dar si pentru comunitatea din care face parte. La alegerile prezidentiale de anul trecut, el a mers la sectia de votare. La alegerile parlamentare de duminica s-a simtit slabit si nu a putut sa se mai deplaseze la vot . Nu a renuntat insa la dreptul sau constitutional si la obligatia sa civila, asa ca a cerut urna mobila."Am votat pentru binele Romaniei. (...) Sunt bucuros ca am ajuns atatia ani si am trecut prin tot razboiul si prin toate necazurile. Am trecut prin toate... Si prizonier... ", marturiseste Panait Mitel.Marioara Viorica Cucu, reprezentantul sectiei de votare din Tudora, care a insotit urna mobila, spune despre alegatorul de 105 ani ca este un exemplu."Suntem bucurosi ca il avem printre noi la aceasta varsta, la 105 ani, si sper ca mai venim si data viitoare. E un exemplu", afirma aceasta.Nora batranului, Lixioara Mitel, are doar cuvinte de apreciere fata de socrul sau. Femeia sustine ca batranul veteran de razboi a fost "un exemplu de intelepciune" si un model de civism."Sunt de 30 de ani aici langa el. A fost un exemplu de intelepciune. Sfaturi permanente a avut bune. Calmitatea lui nu o are nimeni. Nu am cunoscut asa oameni pe unde am mers. Va spun sincer ca mi-a dat tarie in foarte multe situatii delicate, sa merg inainte si sa inving. El a fost cel care ne-a indemnat permanent sa votam, pentru ca este important pentru Romania. Chiar daca el nu spune multe cuvinte, atat de mult ce traieste aceste clipe... Inimaginabil! Acum, la Ziua Romaniei, el se inchina de doua ori pe zi si la rugaciunea de dimineata a facut semnul crucii si a zis 'Doamne, ajuta Romania!', prima data, inainte de a spune Tatal Nostru si rugaciunile diminetii. Va ganditi cat de mult tine la tarisoara asta? Daca ar tine toata lumea, o jumatate din politicienii nostri daca ar tine la fel... El a suferit pentru reintregirea tarii, pentru popor, pentru familie si pentru toti romanii", sustine Lixioara Mitel.Panait Mitel a avut sase copii, iar in prezent doar trei dintre acestia mai sunt in viata. Dupa ce s-a intors din razboi, botosaneanul a lucrat ca silvicultor, iar viata in natura este considerata unul dintre factorii care i-au generat aceasta longevitate.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare