Alegeri parlamentare 2020. Cristian Popescu Piedone: Sa castige cel mai bun!

"Am votat cu credinta in Romania, am votat ca Romania sa fie unita, am votat ca votul de astazi sa conteze si sa conteze in constiinta politicienilor care vor ajunge la putere, sa-si aduca aminte de romani, sa-si aduca aminte ca Romania nu trebuie dezbinata, sa-si aduca aminte ca Romania trebuie sa fie unita si politicienii sa inteleaga ca nu politica de partid, ci politica nationala, in interesul national si al cetateanului trebuie sa primeze (...) Haideti la vot ! Astazi puterea sta la dumneavoastra si in dumneavoastra. Venind masiv la vot, faceti radiografia exacta a politicii romanesti. Sa castige cel mai bun, dar prin votul dumneavoastra. Veniti la vot masiv, dragi romani!", a spus Cristian Popescu Piedone, dupa iesirea de la urne, intr-un clip video postat pe Facebook