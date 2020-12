Alegeri Parlamentare 2020. Eugen Teodorovici (PSD): Am votat pentru oameni care pot schimba Romania

"Astazi (duminica, n.red.), am votat nu pentru un partid politic si sper ca acest mesaj sa fie foarte bine inteles. Am votat pentru acei oameni care pot sa schimbe, au taria, puterea, determinarea si poate inconstienta sa schimbe chiar si partidul din care fac parte, astfel incat clasa politica din Romania sa fie reformata si astfel incat Romania sa aiba o sansa in a se schimba asa cum ne dorim cu totii, in bine", a declarat, pentru AGERPRES, Eugen Teodorovici.El a mai spus ca a votat pentru ca atat romanii din tara, cat si cei din strainatate sa construiasca pentru Romania si si-a exprimat speranta ca incepand de luni Romania sa intre in normalitate."Imi doresc foarte mult ca incepand de maine (luni, n.red.), Romania sa intre in normalitate, sa nu mai fie ura, dezbinare, sa fie coerenta si dialog in ceea ce inseamna o constructie pentru Romania", a afirmat candidatul PSD la Senat.Eugen Teodorovici a votat, duminica, la Sectia nr. 34 din municipiul Tulcea alaturi de alti membri PSD.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare