Poate cea mai buna varianta a unor alegeri dezastruoase. Ce ne asteapta cu "fratia" PNL - USR/PLUS si cu "marii castigatori" PSD si AUR

PSD nu mai poate dicta regulile jocului, asa cum o facea acum patru ani, iar varianta de a forma o majoritate nu este imposibila (in politica, nimic nu e imposibil), dar este putin probabila la cum arata procentele in acest moment. PNL nu a ajuns, din fericire, la puterea pe care PSD o avea in 2016, putere care cred ca devine periculoasa pentru orice partid si mai ales pentru tara. Si asa cred ca PNL incepuse sa aiba niste apucaturi destul de toxice in ultimul timp si se vedea ca simteau gustul de sange. Poate, asa, le va face bine un dus rece.Rezultatul USR /PLUS nu este nici foarte prost, dar, oricum, nu e nici pe departe pe cat de bun ar fi putut fi dupa acesti patru ani. S-au prabusit dupa europarlamentare. N-au fost capabili sa gestioneze deloc victoriile pe care le-au avut. Nu, nu presa e de vina pentru rezultatele slabe ale USR/PLUS (cum vad aberatiile scrise de unii in mediul online). In primul rand, USR/PLUS a decontat acum ingamfarea, ignoranta, "stim noi mai bine", "noi suntem perfecti, toti ceilalti au ceva cu noi", lipsa de maturitate, de coerenta si de consistenta politica, ura alimentata in spatiul public.USR/PLUS a avut sanse enorme, a avut parte de ceva ce foarte rar ajung partidele sa aiba, poate chiar niciodata: speranta sincera din partea electoratului si implicarea unui numar mare de oameni buni, onesti, capabili sa faca ceva. Insa liderii au fost extrem de slabi si nu o data li s-a spus in spatiul public ca gresesc, ca vor duce, in ritmul asta, partidul in gard, lucru care acum s-a intamplat, daca ne gandim la ce potential avea acest partid. Eu cred ca Dan Barna nu mai poate conduce USR/PLUS, dar, in fine, partidul stie mai bine. Poate ca in tara asta nu se pune problema de onoare, de responsabilitate, de simtul masurii si, atunci, e OK si asa.Pe de alta parte, scorurile PNL-USR/PLUS obliga partidele astea sa ne arate daca chiar sunt capabile sa construiasca impreuna ceva pentru tara. Pentru cei care le-au dat votul. Repet, pentru tara, nu pentru partide. Vom vedea cu totii daca vor renunta la razboaiele lor stupide si interminabile si vor face tot posibilul sa poarte negocieri bune, sa gaseasca si sa formeze o majoritate, sa munceasca si sa guverneze impreuna.Daca PNL si USR/PLUS ar fi avut scoruri mari, care sa le permita sa-si incordeze muschii unii in fata celorlalti, pentru noi ar fi fost prost. N-am incredere ca ar fi putut gestiona, in folosul nostru, al cetatenilor, niste victorii rasunatoare. Asa, poate lasa deoparte toate calculele de dinainte de alegeri si chiar se vor gandi sa munceasca impreuna.Nu, nu ma mira AUR. Daca iesi din bula, intelegi foarte clar ce e cu partidul asta. Ma mira, poate, rezultatele AUR obtinute in diaspora. Dar tot romani au votat si acolo, la fel ca in tara. Deci, da, revin, nu ma mira nimic.Cat priveste PSD, procentual a pierdut cam 15% fata de 2016. Vom vedea exact si in numar de voturi ce inseamna asta. Politic, PSD nu mai are forta acelui PSD al lui Liviu Dragnea , de acum patru ani, insa exclus nu este sa ia guvernarea (repet, nimic nu e exclus in politica). Niciodata nu se stie ce fac traseistii, de exemplu, cei atat de doriti si de respectati si de PSD, si de PNL.Esecul Pro Romania, cu Ponta, Tariceanu & Co, e un lucru foarte bun. Totusi, ceva-ceva trebuia curatat.In fine, dorinta poporului (in fine, a celor foarte putini care au votat) a fost spusa duminica, la urne. De aici inainte, vom vedea ce vor face partidele pentru a respecta aceasta dorinta. Si, da, inteleg dezamagirea unora, e greu de crezut ca, dupa trei decenii de la Revolutie, dupa acesti ultimi ani cu Colectiv, cu 10 august etc, PSD e pe primul loc.Dar asta e. Mai mult nu s-a putut si habar n-am daca o sa se poata vreodata, cel putin in timpul vietilor noastre. Pe de alta parte, tara este una, iar politica este altceva. Iar eu cred ca noi trebuie sa fim alaturi de tara, nu de politicieni, indiferent cat de suparati si de dezamagiti am fi intr-un moment sau altul.