Dupa numararea a peste 90% din voturi, la Bucuresti - Senat, conduce USR-PLUS cu 31.6%, urmat de PSD cu 27.3% si de PNL, cu 21.4%. PMP e pe 4, cu 6.5%. AUR e sub prag, cu 4.95%.La Camera Deputatilor, conduce USR cu 29.3%, urmat de PSD cu 26.3 % si de PNL cu 21.5%. PMP are 5.64%, iar AUR - 4.91.Candidatul independent Nicolae Ciolan are 15.068 voturi, adica 2.9%.