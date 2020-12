Alegeri parlamentare 2020. Ludovic Orban: "Nu va uitati la cei care v-au spus sa nu mergeti la vot. Mergeti cu incredere la vot!"

"Mi-am exercitat dreptul de vot si am votat pentru dezvoltarea Romaniei. Am votata pentru o Romanie dinamica, o Romanie increzatoare in fortele sale. (...) Am votat pentru un plan de dezvoltare care sa-l permita saltul pe care Romania il merita".Premierul da asigurari romanilor cu privire la faptul ca nu exista risc de contaminare deoarece au fost instituite masuri sanitare daca acestea sunt respectate. "Nu va uitati la cei care v-au spus sa nu mergeti la vot. Mergeti cu incredere la vot!".Premierul a votat in localitatea Dobroesti, localitate aflata in carantina. "In toate localitatile care sunt in carantina, in ziua votului cetatenii au libertate de miscare, nu au nevoie de nicio declaratie. E nevoie doar de buletin si pot sa-si exercite dreptul la vot".Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00