Alegeri parlamentare 2020. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: "Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic"

"Am votat pentru o Romanie normala, pentru cei care pot face o Romanie normala si am votat pentru un viitor al copiilor nostri. Astazi este o zi deosebita si sper ca la 30 de ani (de la Revolutie - n.r.) toti am inteles ca trebuie altceva. 30 de ani inseamna o generatie. Cred ca trebuie sa pregatim viitorul generatiei copiilor nostri.Nu putem sa-l pregatim cu mentalitatea cu care am mers pana acum, nu putem pregati cu cei care au condus pana acum. Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic, iar acest an a aratat ca se poate. Am votat pentru o Romanie normala", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a venit la vot alaturi de sotia sa.Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00