Alegeri parlamentare 2020. Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca: "Am votat pentru modernizarea judetului Dolj si a Romaniei"

"La multi ani tuturor celor care isi sarbatoresc astazi ziua onomastica! Am votat pentru modernizarea judetului Dolj, pentru modernizarea Romaniei, pentru un sistem de educatie modern, pentru un sistem de sanatate publica care sa raspunda nevoilor oamenilor. Am votat pentru infrastructura, pentru ca trebuie sa legam Doljul de tara si de Europa. Am votat ca tot ceea ce inseamna responsabilitatea angajamentului intr-un astfel de proiect sa se intample", a spus ministrul Ciuca.Ministrul Apararii a mai afirmat ca procesul de vot este mai sigur decat mersul la magazin si i-a indemnat pe cetateni sa mearga la vot: "Ii indemn pe doljeni, ii indemn pe romani sa iasa la vot pentru ca este sigur (n.red. procesul de votare), poate chiar mai sigur decat atunci cand mergem la magazin".Nicolae Ciuca candideaza in judetul Dolj pentru Senat, pe lista PNL , si a votat la una din sectiile de votare amenajate la Scoala Gimnaziala "Nicolae Romanescu" din Craiova, impreuna cu presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, si cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe Citeste si: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Romanii isi aleg astazi senatorii si deputatii pentru urmatorii patru ani. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7.00