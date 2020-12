Alegeri parlamentare 2020. Pana la ora 14,00, au votat 16,15% dintre alegatori. Prezenta este cu patru procente mai mica decat in 2016 (20,23%)

In mediul urban, s-au prezentat la urne 1.652.032 de alegatori, iar in rural - 1.303.564.Un numar de 26.590 alegatori au votat cu urna mobila.La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la urne pe tara pana la ora 14,00 a fost de 20,23%.Cea mai mica prezenta se afla in judetul Vaslui (12,35).CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta scazuta la vot. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare