Alegeri parlamentare 2020. Presedintele PNL Buzau: Pentru noi e o victorie pentru ca nu o sa mai fim ultima organizatie din tara in ceea ce priveste voturile obtinute

Dupa inchiderea urnelor, presedintele PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a fost rezervat in declaratii, nu a spus clar daca partidul sau va castiga alegerile, insa a afirmat ca poate spune, aceasta fiind cea mai mare multumire a sa, ca filiala, pe care a preluat-o in urma cu doua luni, nu va mai fi cea mai slaba din tara.CITESTE SI: EXIT POLL Alegeri parlamentare 2020. Rezultatele anuntate la ora 21.00 de CURS-Avangarde "Cea mai mare reusita a campaniei e ca dupa nici doua luni am reusit sa formam o echipa, am reusit sa punem bazele unei constructii care peste patru ani poate sa se bata in proiecte si idei cu celalalt partid.In acest moment, la Buzau pentru noi e o victorie pentru ca nu o sa mai fie ultima organizatie din tara in ceea ce priveste voturile obtinute. Am aratat cum se face o campanie in mod civilizat, corect, curat, asa vrem sa se faca campanie in Buzau, a trecut vremea in care locurile in Parlament se obtineau prin alte mijloace. A venit vremea ca cei care ajung acolo sa ajunga doar pe merite si increderea oamenilor in proiectele cu care vin", a spus el.Potrivit lui Avramescu, "in ultimele 2-3 zile au fost incercari disperate ale unora de a-si pastra niste locuri nemeritate. Aceste beizadele politice si oameni care vor ajunge acolo unde le e locul, sper ca maine sa ne salute de la lada de gunoi a istoriei politice a judetului. Pentru noi, ca si clasa politica, cea mai mare realizare e ca ramanem oameni cu principii si valori, care vor dezvolta judetul, iar cei care au pus frane judetului sa ajunga unde le e locul".