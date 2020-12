Alegeri parlamentare 2020. Prezenta la vot cu doua ore inaintea inchiderii sectiilor - 29,85%. In Bucuresti, au votat 28,74% dintre alegatori

In Bucuresti, prezenta la ora 19:00 era 28,74 %.Prezenta in mediul urban este considerabil mai mare decat in mediul rural, diferenta fiind de aproape 400.000 de alegatori.La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la inchiderea urnelor a fost 39,49%, ceea ce reprezinta 7.212.022 alegatori.CITESTE SI: LIVETEXT Alegeri parlamentare 2020: Prezenta redusa la vot, comparativ cu 2016. Au aparut incidente electorale, politia a dat amenzi si a deschis dosare